La modelo venezolana Korina Rivadeneira, quien acaba de sumarse a Esto es guerra al igual que Allison Pastor, usó sus redes sociales para compartir con sus seguidores que ya no dará de lactar a su primogénita Lara. Ante ello, se mostró triste, pero dijo que ya había llegado el momento.

La esposa de Mario Hart, quien hace algunas semanas celebró a lo grande el cumpleaños de su primera hija junto con su familia, se mostró triste con la decisión que ha tomado.

“Tengo sentimientos encontrados... Esta es la última semana que pienso darle su tetica, sé que es lo que más ama en el mundo y también es de las cosas que más amo hacer por ella”, escribió al inició en sus historias en Instagram.

Además, Korina le preguntó a sus seguidoras si estaban pasando por la misma situación. “He decidido cortar con esta hermosa conexión porque ya no está siendo solo disfrute, ahora también es un dolor de cabeza. Estoy súper triste, pero es necesario”, agregó.

La chica reality Korina Rivadeneira confesó que uno de sus motivos para dejar la lactancia es que se ha vuelto un "dolor de cabeza". Foto: captura de Instagram

Korina Rivadeneira confronta a Mario Hart tras regresar a Esto es guerra

A su ingreso al reality de competencia, Korina Rivadeneira se dirigió a Mario Irivarren e ironizó sobre sus problemas personales con su esposo asegurándole que se las cobrará todas.

“Me las va pagar una por una. (…) Yo acepté este uniforme con mucho cariño porque van a haber competencias en las que me voy a enfrentar a ti. Tengo mucho por desquitarme por todo lo que no has hecho los últimos meses. Estoy bastante cansada de que necesito tu ayuda con la bebé y no me la das”, indicó.

