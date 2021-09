Hace unos días, Yahaira Plasencia se convirtió en la protagonista de un nuevo ampay junto con el cubano Nesty y provocó un alboroto entre sus seguidores. Ahora, la salsera ha vuelto a dar de qué hablar, pero por un peculiar video de Instagram en el que muestra a su madre, Gloria Quintanilla, mientras hace gala de su habilidad para el canto.

A través del clip que compartió en sus historias, la intérprete de temas como “Dime”, “Y le dije no” y “Cobarde”, evidenció a su progenitora entonando el sencillo “¡Basta ya!”, uno de los grandes éxitos de la puertorriqueña Olga Tañón, mientras viajaban en el interior de un auto. De esta manera, confirmó que el talento viene de familia.

“Si mi vida dejara a tu suerte, mi camino será un cementerio, ay. Y basta ya, de tu inconsciencia, de esta forma tan absurda, de ver a diario cómo echas a la basura mi corazón, lo que te doy, con tanta fe de ver en ti felicidad”, dice parte del fragmento que cantó doña Gloria Quintanilla en el video de Instagram.

Yahaira Plasencia se mostró conmovida y orgullosa de ver a su madre cantando. Por ello, mientras la grababa comentó y escribió en su publicación “Eso mami... eso tilín”.

Yahaira Plasencia se pronuncia tras ampay con Nesty

En conversación con el programa Amor y fuego, Yahaira Plasencia habló sobre su ampay con Nesty y dejó claro que es libre de hacer con su vida lo que mejor le parezca.

“Hay una amistad súper linda, pero este domingo fue cosa del momento (…) Todos fuimos al departamento de un amigo, todos estábamos tranquilos”, señaló.

Al ser consultada sobre su vínculo con Pancho Rodríguez, la salsera añadió: “Estoy soltera, no tengo ningún tipo de relación con nadie. Estoy tranquila y no tengo por qué darle explicaciones a nadie. Yo no quiero meter a Pancho Rodríguez para nada porque es un amigo”.