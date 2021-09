Enrique Iglesias presenta tema musical en colaboración con Bad Bunny

El cantante Enrique Iglesias presentó el último viernes la primera parte de su nuevo disco llamado Final. Aunque no hay nada confirmado, hay rumores de que este podría ser la despedida del mundo musical del joven español, hijo del reconocido músico Julio Iglesias.

Enrique Iglesias publica el que podría ser su último trabajo discográfico junto a Bad Bunny. Foto: Instagram de Enrique Iglesias.

Como se conoce, el presente trabajo musical de Enrique Iglesias es el más particular de todos sus discos. Esto debido a que en ninguna otra producción ha laborado con varios artistas en colaboración. Un claro ejemplo de ello es la canción “El baño”, que grabó y aprovechó en hacer una versión actual junto a el portorriqueño Bad Bunny.

Final presenta 11 canciones e incluye colaboraciones con una gran variedad de cantantes del género reggaeton, como los portorriqueños Wisin, Nicky Jam, Farruko, Myke Towers; y los cubanos Pitbull y Descemer Bueno.

El mismo cantante español afirmó que “el título tiene mucho significado. Intento deciros que podría ser mi último álbum. No es algo que haya pensado los últimos meses, sino los últimos años”. “Nunca voy a parar de hacer música y escribir canciones, me encanta, pero voy a hacerlo de otra forma, no necesariamente empaquetado como un álbum”, concluyó.

Aunque aún no hay fecha de entrega de la segunda parte de su disco Final, se espera que tenga más sorpresas en cuanto a sus colaboraciones. Lo que sí causó confusión fue no encontrar a los cantantes Ricky Martín y Sebastián Yatra en la producción, ya que Enrique Iglesias en unos días inicia una gira en Estados Unidos junto a ellos.