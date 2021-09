El poder del amor: Shirley Arica acepta salir con el puertorriqueño Jorge con tierno beso

Shirley Arica es una de las participantes que más controversia ha provocado en el reality internacional El poder del amor, ya que tanto el norteamericano Renier Izquierdo como el puertorriqueño Jorge Alejandro coqueteaban con la representante peruana. Además, el colombiano Sebastián Tamayo también se mostró interesado en conocer a la modelo; no obstante, ella tomó una decisión en el capítulo 33.

Durante la convivencia en la casa, Shirley Arica por fin decidió empezar a salir con Jorge Alejandro y explicó las razones por las que se inclinó hacia el boricua de 21 años.

“Lo que he conocido de él no me disgusta, tiene ciertas actitudes que son de chibolo y se lo he dicho a él, pero en ciertas cosas sí es muy maduro, a la hora de hablar de ciertas cosas que yo le pregunté, los actos”, explicó la modelo de 30 años en conversaciones con la presentadora Vanessa Claudio.

“Ayer estuve mal y estuvo muy pendiente de mí, hay cosas que te van llenando y por eso me he tomado tanto tiempo”, continuó.

Por otro lado, Shirley Arica también se refirió a Renier Izquierdo y aseguró que nunca consideró salir con él y que tampoco estaba interesada. “Nunca estuvo en contienda, sí me dio detalles y todo, pero yo no estaba muy interesada en él, recién lo estaba conociendo al igual que a Jorge”, comentó.

Sobre Sebastián Tamayo, la ex chica reality precisó que “la pasó bien compartiendo momentos con él, pero no le gustó que hable con otras chicas de la casa. No es que no me guste Sebastián, pero creo que ya nuestra oportunidad se dio en un momento, las cosas no se dieron bien (...) sé que él también ha estado de picaflor, conversando con otras chicas”, afirmó sobre la modelo.