Brunella Horna celebra cumpleaños de Richard Acuña: “Mi compañero en las buenas y en las malas”

Brunella Horna y Richard Acuña se han convertido en una de las parejas más estables de la farándula local. A lo largo de sus más de cuatro años de relación sentimental, la modelo y el excongresista han demostrado ser inseparables al compartir románticos momentos y postearlos en sus respectivas cuentas de Instagram.

Este sábado 18 de septiembre, el hijo de César Acuña celebró su cumpleaños número 37 en compañía de sus seres queridos y fue sorprendido con un romántico mensaje de su pareja. “Feliz día mi vida. Mi compañero en las buenas y en las malas. Gracias por siempre estar a mi lado. ¡Te admiro cada día más! Te amo”, escribió la también empresaria.

Brunella Horna también publicó en su Instagram fotos y videos de la reunión por el cumpleaños de Richard Acuña. En uno de los clips, el exparlamentario sostenía su torta mientras le cantaban “Happy Birthday”. En otra de las instantáneas se apreciaba otro gran pastel de cumpleaños.

Brunella Horna y Richard Acuña llevan cuatro años de relación.

Brunella Horna no quiere matrimonio con Richard Acuña

Durante una entrevista para el programa En boca de todos, Brunella Horna confesó que no desea contraer matrimonio con Richard Acuña por ahora. La modelo explicó que no tiene ninguna prisa por casarse con el excongresista, ya que una boda no define el amor que hay entre ambos.

“Cada pareja tiene su etapa, cada pareja tiene su tiempo. No porque tenga seis meses o yo que tengo cuatro años, no quiere decir... No hay apuro, todavía no me quiero casar, estamos bien así”