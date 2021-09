Los Black eyed peas ofrecerán un concierto en vivo en un escenario legendario: la pirámide de Giza. “Durante el año hemos echado de menos el escenario y a nuestros fans. Estamos increíblemente orgullosos de poder actuar desde las pirámides de Egipto, y también de poder transmitirlo en vivo a nuestros admiradores de todo el mundo”, expresó will.i.am, miembro de la banda. La cita es para el 2 de octubre.

La transmisión se hará desde Egipto por medio de la plataforma LIVENow y las entradas ya están a la venta, con un rango de precios que va desde los US$ 9,99 hasta US$ 75,00. Este evento especial lleva por nombre Where is the love stream. Lo describen como una “celebración internacional de la música, el amor y la unidad”. Durará aproximadamente 90 minutos y será transmitido en vivo por internet. La capacidad es de 13.000 usuarios.

Los precios de los tickets empiezan en $ 9,99. Los pases VIP cuestan $ 15,99, e incluyen material detrás de escenas, arte digital firmado, y una transmisión exclusiva de la banda preparándose para el concierto. Las entradas VVIP 1/200 de edición limitada incluyen los beneficios de la categoría VIP y una litografía creada para el show, una pieza para coleccionistas.

La icónica banda, integrada por will.i.am, apl.de.ap, Taboo y J. Rey Soul viajará a El Cairo para interpretar sus éxitos más emblemáticos. El evento también estará abierto para un número reducido de asistentes, 1.000 afortunados fanáticos.

Las pirámides como escenario

Este no será el primer concierto que se da desde la maravilla del mundo moderno. En los últimos sesenta años, varias estrellas del mundo occidental deleitaron a Egipto, como Louis Armstrong, Mariah Carey, Frank Sinatra, Scorpions, Shakira, Andrea Bocelli (en 2003 y 2010), y los últimos fueron los Red Hot Chili Peppers. Acá te mostramos fotos de algunos músicos:

Louis Armstrong (1961)

Louis Armstrong y su esposa frente a la esfinge. Foto: AP

Frank Sinatra (1979)

Frank Sinatra dio un concierto al pie de las pirámides. Foto: Embajada de la república árabe de Egipto en Canberra

Shakira (2007)

Shakira cantó en las pirámides en 2007. Foto: captura de Youtube

Andrea Bocelli (2010)

Andrea Bocelli y su orquesta tuvieron un concierto en 2010. Foto: captura/Youtube/Osama Hassan

Los Red hot chili peppers (2019)