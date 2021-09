El festival Vive Latino está de regreso, luego de casi dos años de ausencia por la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. El evento de música más esperado en México se alista para abrir sus puertas con las mejores bandas nacionales e internacionales como ya tiene acostumbrados a sus fanáticos.

Una de las actividades previas al concierto será el homenaje realizado a José José que tuvo lugar en la edición del 2020. El documental que presentará los ensayos, imágenes en los camerinos y mucho más se transmitirá vía streaming gratuito. A continuación, conoce en esta nota todos los detalles que se conocen sobre la cita musical.

¿Cuándo es el festival Vive Latino 2022?

La edición número 22 del festival de música Vive Latino se realizará el sábado 19 y domingo 20 de marzo del año 2022 . La buena noticia fue revelada a través de las redes sociales de los organizadores del evento; asimismo, no se han revelado los artistas que se presentarán ni más detalles al respecto.

Vive Latino 2022: ¿cómo fue la última edición del festival?

La última entrega del evento de música mexicano causó mucha polémica porque se desarrolló en medio del inicio de la propagación de la COVID-19. Las críticas no se hicieron esperar porque se consideraba irresponsable hacer un festival que aglomeraba una gran cantidad de personas.

Las bandas que decidieron cancelar sus presentaciones fueron All Them Witches, Ambar Lucid, Black Pumas, Biznaga, Fangoria, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu, Portugal. The Man, She Wants Revenge, Usted Señálemelo y Vetusta Morla.

A pesar de esta situación, el Vive Latino 2020 siguió en marcha, pero unos días más tarde el terror invadió a los que acudieron al concierto porque la prensa local reveló que un policía que había trabajado en Vive Latino falleció por coronavirus.

