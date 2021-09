Este jueves 16 de setiembre, Sebastián Yatra volvió a sorprender con su versatilidad en los distintos géneros musicales con el lanzamiento de su nuevo tema “Tarde”, balada en la que le canta al desamor y cuyo videoclip fue grabado en las calles de Venecia, durante la visita del colombiano al evento de Dolce & Gabbana que se realizó en Italia.

El cantante de 26 años presentó el hit que lo muestra completamente destrozado al interpretar la historia de un amor caducado que lo hizo pasar por momentos muy duros. “Hoy pasé por tu casa y estabas ahí, si me abriste pero no te reconocí. De tu vida ya me sacaste, esa sonrisa la ensayaste”, dice parte de la letra.

Sebastián Yatra venía anunciando en sus redes sociales que este nuevo proyecto musical tiene algo muy especial para él y estaría basada en una experiencia personal. “Es un video y canción que amo profundamente, acabo de subir algo en mis historias que representa bastante lo que me hace sentir”, había escrito un día antes en Twitter.

Los fanáticos, quienes pudieron ver el anuncio del joven intérprete, halagaron su trabajo por medio de las plataformas virtuales.

“¡Es una belleza de música!”, “Nunca he pasado por esta situación, pero Yatra transmite mucho con su letra y voz. Me encantó”, “Tremendo tema, felicidades Sebas. Eres un verdadero artista, muy pocos como tú”, “Tus canciones llegan a lo más profundo del corazón”, fueron algunos comentarios de los cibernautas.