Santi Lesmes se defiende de Milena Zárate por críticas a su credibilidad como jurado

Se defendió en América Hoy. Santi Lesmes le mandó indirectas a Milena Zárate luego de que ella cuestionara su función como jurado en Reinas del show.

El español y la bailarina estuvieron conectados a través de una videollamada en la reciente edición del reality. Fue allí en la que el extranjero arremetió contra ella.

Tras ser consultado por las declaraciones, Lesmes le recordó la infidelidad que vivió años atrás con Edwin Sierra. “Creo que hablar de mi curriculum está feo, ella es tremenda cantante y actriz, creo que protagonizó la novela: Me engañó mi pareja con mi hermana”, dijo.

Zárate se mostró indignada y abandonó la entrevista. “Creo que Santi sigue siendo faltoso y el que está aquí por su lengua es él, no yo”, expresó antes de dejar el enlace en vivo.

En efecto, Melissa Paredes le llamó la atención al calificador. “Santi, ¿no crees que le debes una disculpa? Si fue un poco fuerte, me pongo en sus zapatos, y lo que has comentado, fue algo que vivió y no fue bonito”, acotó.

“No he dicho nada que sea mentira, y quizás si le tengo que pedir disculpas, se lo pediré cara a cara, porque soy un caballero”, fue la respuesta del jurado español.

“Ella lleva dos semanas que no brilla como la temporada pasada y llega y cuestiona mi credibilidad y la de Adolfo Aguilar, y no”, agregó Santi a las panelistas de Reinas del show.

La conversación no pudo extenderse debido a que la colombiana no estuvo presente. No obstante, ambos se volverán a ver las caras este sábado 18 en Reinas del show.