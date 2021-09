Aleska Zambrano, madre de la hija de Said Palao, sufrió una fuerte descompensación, por lo que tuvo que ser hospitalizada. Ello luego de toda la polémica en la que se vio envuelta por pedir un aumento en la pensión de alimentos, tras darse a conocer el costoso regalo que le hizo el chico reality a Alejandra Baigorria.

A través de sus redes sociales, la expareja del modelo comentó que tuvo un cuadro de tensión muy fuerte, por lo que tuvo que ir a una clínica local.

“Recién revivo, tengo mil mensajes, estoy mejor. Dormí bastante por los medicamentos. Al parecer sí es un cuadro tensional fuerte el que me dio. Terminé vomitando, me sentí muy mal ”, comentó a sus seguidores en su Instagram.

Si bien Aleska no detalló cuál fue su diagnóstico, contó que le habían sugerido sacar una cita con el neurólogo.

“Pero estamos mejor por aquí. Gracias”, agregó.

Aleska Zambrano se pronunció tras lujoso regalo de Said Palao a Alejandra Baigorria

Said Palao sorprendió a Alejandra Baigorria con un lujoso regalo por su cumpleaños, se trata de una maleta valorizada en más de 11.000 soles. Ante este hecho, su expareja y madre de su hija, Aleska Zambrano, se pronunció al respecto. Ellos mantienen un proceso legal por la manutención de su pequeña.

“Le estará yendo bien, qué bueno por él. El proceso sigue, ya pronto se define, en octubre felizmente. Es su problema, es su vida, es su plata. No, jamás (me ha regalado una maleta cara)”, indicó para las cámaras de Magaly Medina.

Said Palao confesó que sí quiere hijos con Alejandra Baigorria: “De todas maneras”

El pasado 8 de septiembre, Alejandra Baigorria sorprendió a sus amigos al pedir como deseo de cumpleaños tener un hijo junto a Said Palao. Ante ello, el chico reality, respondió en la reciente edición de En boca de todos.

“Claro en un futuro sí, de todas maneras (...) tampoco tan lejano, tampoco de acá a 10 años, pero sí en un futuro formar una familia”...”No soy ajeno a tener una hijita y tampoco me molestaría. Es más, cuando he conversado con Ale a ella le gustaría tener un varoncito y a mí me encantan las mujercitas. Hay disputa, ella quiere una cosa y yo otra, pero con lo que venga estoy feliz”, reveló.