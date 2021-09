Pold Gastelo: de vencer a la COVID-19 a superar los temores de hacer teatro presencial

La Ira Producciones estrena este 17 de septiembre, al aire libre, en el Parque Reducto, Venciendo al diablo, del dramaturgo inglés David Hare y protagonizada por el actor peruano Pold Gastelo, sobreviviente de la COVID-19. Esta nueva propuesta es el encuentro con el público que el intérprete estaba esperando.

Un monólogo —no tan extenso, valga verdades— y con un director con el cual no había trabajado antes, Mikhail Page. El texto de por sí es difícil por el tema y las circunstancias vividas tanto por el autor, Hare, y nuestro actor nacional. Ambos se enfermaron de la COVID-19, pero fue Pold quien lo sufrió más.

La clase política es la misma en todos lados

Gastelo ya había hecho un unipersonal, pero hace 20 años atrás aproximadamente y con un texto más ligero. Venciendo al diablo es una obra que tiene un peso complicado porque no solo es contar la experiencia de la enfermedad, sino también todo el tema político que hay detrás de esta pandemia, que es lo que más atrajo al actor para aceptar el papel.

“Increíble como en el primer mundo las cosas eran tan parecidas al tercer mundo. Parece que la clase política en cualquier parte del mundo es exactamente la misma”, expresa el actor. Es precisamente esa similitud por la cual el director no hizo alguna adaptación, solamente fue traducir la obra y hacer algunos ajustes de idioma, a pesar de que personas le sugirieron que lo adapte y lo convierta al contexto peruano.

El intérprete, además, se percató de que el valor de la puesta en escena tal cual como fue concebida por su autor inglés radica en que el público se dé cuenta cómo la clase política es terrible en cualquier parte del mundo.

El valor de la obra radica en que el público se dé cuenta como la clase política es terrible en cualquier parte del mundo. Foto: difusión prensa La Ira Producciones

Experiencias parecidas y paralelas

La diferencia entre las experiencias con la enfermedad de Hare y Gastelo fue que el actor peruano estuvo 10 días en UCI. “Cuando yo volví de esos 10 días de entubamiento fue como estar en el tren fantasma. Lo que yo recuerdo al volver es que tenía alucinaciones todos los días, no podía dormir y veía cosas. Esto debido a que cuando te ponen en coma te colocan tanto químico en el cuerpo que estás en el otro lado. Es como que me hubiese sucedido un derrame y que me tuvieran que rehabilitar”.

Quisimos conocer más de esta nueva experiencia teatral de Pold Gastelo y esto nos dijo al respecto de Venciendo al diablo:

El director pudo llamar a cualquier otro actor, pero tú tenías el plus de haber experimentado lo del autor

Gastelo: Así es. Eso me explicó Mikhai (Page), me dijo que a él le encantaría que yo haga la obra por lo que he vivido. De hecho, yo también pienso que esa fue una motivación del director para hacer la puesta y yo se lo agradezco. Igual el proceso fue difícil porque desentrañar el texto y trabajarlo ha sido duro, y además ha sido toneladas de letra que tuve que aprender.

Si Mikhail me hubiese llamado a los días de salir de ese estado lo hubiese mandado por un tubo, felizmente esperó varios meses y yo ya había tomado distancia de lo que me pasó. Hemos ensayado dos meses, todos los días. Yo lo quise así porque me habían dicho que este director era un poco intenso (risas).

Teatro virtual vs. teatro presencial

Gastelo: Son dos cosas distintas, pero yo nunca he estado en el dilema de que esto no es teatro (lo virtual). La pandemia hizo nacer una nueva forma que no sé por qué no se nos ocurrió antes y que creo que ha abierto un nuevo público, que tendrá su propia vida y se sigue desarrollando con cosas muy interesantes.

Así que nunca tuve ese problema, pero sí creo que son dos cosas muy diferentes. Yo hice una comedia por Zoom y dentro de mí me decía que ojalá la gente se esté riendo porque no veía al público. Pero en esta obra se siente la presencia del público, su mirada.

"Si Mikhail (Page, el director) me hubiese llamado a los días de salir del hospital lo hubiese mandado por un tubo...ja ja ja" Foto: difusión prensa La Ira Producciones

Es teatro presencial, pero con características especiales y con una serie de protocolos que hay que seguir

Gastelo: Así es, de cierta forma es especial. En esta oportunidad, estoy sobre un escenario en un espacio reducido a cierta distancia del público. Hemos vuelto a los orígenes. El teatro inicialmente era al aire libre; por ejemplo Shakespeare actuaba en un patio en un tabladillo. Eso también ha sido una gran experiencia, tengo de escenografía al parque (Reducto).

¿Qué hará Pold Gastelo después de Venciendo al diablo?

Yo quiero descansar, pero hay algunos proyectos por allí. Con esta puesta en escena es suficiente por este año.

Palabra finales de director

Page: La vuelta al teatro presencial es lo que hemos esperado todos los que nos dedicamos a las artes escénicas. Lo estamos haciendo de una manera segura y tradicional a la vez, tomando un espacio público. Quería que el actor que interpretase la puesta en escena tenía que haber padecido de alguna forma la enfermedad, esa sentía que era la conexión que iba a unir Inglaterra con Perú. Pold Gastelo era el actor ideal. Además, el texto tiene cosas importantes que decir, es una obra documental que narra lo que vivió David Hare al enfermarse de la COVID-19.

Page: Creo que es una buena alternativa para que la gente salga de sus casas porque las personas también necesitan cuidar su salud mental y la cultura es la mejor forma de hacerlo, y en la Ira Producciones estamos contentos de volver a hacer teatro de esta forma.

*La temporada de Venciendo al diablo va del 17 de septiembre al 2 de octubre, todos los viernes y sábados a las 5.30 p. m. en el Parque Reducto N°2 de Miraflores (Calle Ramón Ribeyro 490, Miraflores). Las entradas están a la venta en Joinnus.