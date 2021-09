Patricio Parodi aclara a Rosángela Espinoza: No hables porque te puede rebotar

¡No se queda callado! Patricio Parodi se cansó de que lo estén vinculando con diferentes personas desde que terminó su romance con Flavia Laos. De ese modo, el capitán de los Guerreros se pronunció sobre Rosángela Espinoza, luego de que esta lo tildara de coqueto y se uniera a los rumores que lo vinculan con Luciana Fuster.

“Ay Rosángela, qué voy hacer, ella dice que soy coqueto, yo soy normal, no diré que soy un picaflor, pero tampoco soy una santa paloma, soy normal”, sostuvo el modelo, con evidente fastidio, para las cámaras de América espectáculos.

Patricio Parodi y Luciana Fuster. Foto: GLR

Sin embargo, lo que más incomodó al ‘Pato’ Parodi fue que la popular ‘Chica selfie’ dejara entrever que si relacionan a Patricio con su compañera Luciana Fuster es por algo.

“Que no venga a decir cosas de otra persona porque le puede rebotar exactamente igual cuando hablen de ella ... Si ella dice eso, es como si yo le pusiera un espejo y le rebota sus palabras. Yo también podría decir si hablan de ella es por algo y nada que ver”, mencionó el chico reality.

“Siempre cuando estoy soltero especulan un montón. La semana pasada me vincularon con Rosángela y esta semana con Luciana, no tienen ni pruebas porque salimos juntos o me tomo fotos con ella. Es incómodo para todos, es incómodo para mí, para Luciana, para mi ex, a cualquier persona en general que pueda estar involucrada”, agregó Patricio Parodi.

Por otro lado, Flavia Laos se pronunció sobre los rumores que relacionan a su expareja con la modelo y reveló que siente “pena”.

“La verdad hasta me da un poco de pena Luciana, porque la están vinculando con varias personas. De hecho creo que la prensa puede decir cosas sin pruebas que no son y manchan la imagen”, expresó.