Nicola Porcella justifica su derrota en la final de Guerreros 2021 México: “Estaba cansado”

La final de Guerreros 2021 México se llevó a cabo este jueves 16 de setiembre, llevando a la victoria a ‘Las cobras’, el equipo de Guty Carrera. Nicola Porcella, integrante de ‘Los leones’, no pudo ganar la competencia.

Al finalizar el programa, el peruano se pronunció en las redes sociales para disculparse con sus fans y justificar su derrota. A través de una serie de videos en sus historias de Instagram explicó lo acontecido.

“Bueno, a despedirme. Quiero pedirle disculpas, creo que ya lloré mucho. Fue una experiencia increíble, los voy a extrañar mucho”, dijo el modelo.

Además, felicitó al equipo contrincante por la hazaña en la edición 2021 del reality. “Le metí con todo lo que pude. Estaba un poco cansado del ‘Hércules’. Me mandaron corriendo a ponerme el arnés, competí con el mejor de ese equipo. Felicito a las Cobras”, agregó Porcella.

“Gracias por todo y espero verlos en otra temporada y también por elegirme como el mejor capitán”, finalizó el líder del equipo perdedor.

Así fue la final de Guerreros 2021 México

‘Las cobras’ ganaron la competencia por segunda vez y se llevaron dos millones de pesos mexicanos a casa. El ‘Potro’ se llevó el premio al ‘Guerrero más polémico’.

“Yo iba a reclamar por qué no iba a ganar. Estoy muy contento de este galardón, el primero que he ganado en Guerreros, ya era hora. Me encanta el chisme, amo el chisme”, dijo.

Por su parte, Nicola se hizo acreedor del ‘Capitán del año’. “Un capitán lo hace su equipo y tengo un gran equipo. Son grandes personas, tienen un gran corazón”, expresó el exconductor de televisión.