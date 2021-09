Melissa Paredes sobre su rendimiento en Reinas del show: “No soy experta en baile”

Este sábado 18 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición de Reinas del show, en la que el género principal será la salsa. Por ello, Melissa Paredes contó que se alista para dar lo mejor de sí, ya que luego de su rendimiento en los anteriores programas, ha sido considerada como una de las favoritas del reality.

Pese a ello, la conductora aseguró que la pista de baile no es uno de sus fuertes, aunque intenta disfrutar de este reto cada vez que aparece ante las cámaras. De igual forma, la también actriz aseguró que está alistando una peculiar coreografía para sorprender a los televidentes y a los jueces.

“En realidad, yo no soy de sentirme muy cómoda con algún género porque no soy bailarina, no soy una experta, yo, simplemente, disfruto cada gala”, señaló.

Melissa Paredes es considerada una de las favoritas para ganar Reina del show. Foto: Instagram

“Llego con una linda coreografía, espero que la disfruten mucho. Mi bailarín y yo estamos dando todo de nosotros para que sea un buen show. Quiero superarme gala a gala y sorprender”, agregó.

En el programa del sábado anterior, Milena Zárate parodió lo que fue la descompensación de Melissa Paredes en el debut de Reinas del show 2. Y aunque en su momento se notó su molestia, la ahora conductora afirmó que ese impase quedó de lado y que hasta bromearon sobre el hecho.

“No (le molestó), creo que fue un malentendido; obviamente, yo sentí que fue una burla lo de mi descompensación, pero ya creo que lo solucionamos. Es más, hemos hecho un TikTok juntas riéndonos de la situación y, bueno, esto también es parte de la competencia”, afirmó.

Video recomendando