Melissa Klug reveló imágenes inéditas de la pedida de mano de Jesús Barco: “Sí, mil veces sí”

El último 9 de septiembre, Melissa Klug y Jesús Barco se comprometieron en matrimonio mientras celebraban su primer año de relación. La pareja no reveló detalles de lo que fue este emotivo momento, pero Magaly Medina, fiel a su estilo, sí desveló algunas imágenes de dicho episodio.

Por ello, la ‘Blanca de Chucuito’ utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus miles de seguidores un corto video de aquella inolvidable jornada para la pareja. En el clip se logra apreciar todo lo que preparó el futbolista para pedirle la mano a su actual pareja en complicidad con los hijos de Klug.

Además, Melissa Klug dejó un extenso mensaje al lado de estas imágenes donde agradece a todos los miembros de su familia que fueron parte de este compromiso. Asimismo, la chalaca reafirmó el amor que siente por Jesús Barco, a quien le dejó en claro que le volvería a decir sí las veces que sean necesarias.

Meslissa Klug se comprometió con el futbolista de 24 años. Foto: Instagram / captura ATV

“Quiero compartir con ustedes un pedacito de la noche mágica que viví con la complicidad de mis hijos e hijas. Una felicidad pura y bonita que merece ser celebrada con todos los que me quieren porque no se puede disimular — sorry haters”, inició.

“La sorpresa fue doble al ver a las personas que más amo a mi lado esa noche celebrando nuestro amor. Gracias Jesús Barco por ese momento tan maravilloso, por tu amor y sobre todo por tu paciencia, te amo y sí, mil veces sí”, añadió.