Melcochita pide deseo por su cumpleaños 85: “Espero que este Gobierno ayude al artista”

El cómico Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, se encuentra celebrando su cumpleaños número 85 junto a sus hijos en Atlanta, Estados Unidos. Este viernes 17 de setiembre, el humorista hizo un enlace en vivo para el programa En boca de todos.

Durante la entrevista, reveló que no podrá volver al Perú durante tres meses, por lo que lamentó no poder disfrutar de la compañía de su esposa y sus demás hijas.

“Estoy con mi hija Susan y mi hijo Pablito, mando un saludo a mi esposa Montserrat Seminario, a mis hijas Cecilia, Constanza y Esperanza. Me da mucha pena, vine a arreglar mis papeles de mi residencia, pero voy a tener que quedarme aquí tres meses , porque si salgo sin el sello pierdo la residencia”, contó el artista peruano.

El cómico peruano Melcochita cumple 85 años de edad. Foto: Captura / Instagram

Antes de terminar la celebración de su cumpleaños en En boca de todos, aprovechó para agradecer el cariño de su público y hacer un pedido especial al presidente Pedro Castillo.

“Agradezco el apoyo que me han dado, me quieren por todas partes. (...) Me siento contento de que mi pueblo me quiera. Espero que este Gobierno ayude al artista (...) con la democracia vamos a ganar un montón. Le pido al señor Castillo que quite a toda esa gente mala , (que quite) al señor Cerrón. Tiene que haber democracia para ser felices”, sostuvo Pablo Villanueva.

Melcochita muestra su rutina de ejercicios

A través de las redes sociales, el cómico peruano Melcochita mostró cómo es su rutina de ejercicios para conservar su salud. “Ejercicios a mis 85 años con la rueda”, escribió en la descripción del video que se convirtió viral.