Magaly tras coincidir con Gisela Valcárcel en restaurante: “Salió por la puerta trasera”

Magaly Medina inició su programa del jueves 16 de setiembre hablando del encuentro casual que tuvo con Gisela Valcárcel en un conocido restaurante de Lima.

La figura de ATV comentó sobre la coincidencia con la madre de Ethel Pozo y dio detalles de lo sucedido dentro del local. Entre risas, señaló que su similar de América TV intentó distanciarse al enterarse de su llegada.

“Yo no me crucé con ella. No la vi. Cuando fui al baño me dijeron que estaba en alguna parte de la sala, pero la verdad a mí me va y me viene quién está sentada allá en la sala”, expresó.

“ Gisela Valcárcel salió por la puerta de atrás. La ridiculez andando. Ella salió por la puerta de atrás y sus invitadas por la puerta frontal. En un acto atorrante haces un despliegue, ni que fueras Jennifer López”, agregó.

Gisela y Magaly fueron grabadas por Amor y fuego

Cámaras de Amor y fuego grabaron a la conductora de Reinas del show y la abordaron a la salida del establecimiento, sin embargo, ella no dio declaraciones.

Medina también fue intervenida por los reporteros y dejó una breve respuesta. “Cuando vengo a un restaurante solo miro mi plato de comida”, precisó.

Gisela Valcárcel se encontraba con su hija, Janeth Barboza y Melissa Paredes celebrando la renovación de contrato de América Hoy hasta el 2022.

A través de sus redes sociales, las panelistas del magazine mostraron fotos y videos de cómo la pasaron en la reunión que tuvieron por un año más al aire. “Estamos todos aquí preparando nuestra temporada 2022″, se le escucha decir a la expresentadora de La movida de Janet en uno de los clips.