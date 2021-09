Magaly Medina critica duramente a Sahamara Lobatón por abusar de canjes

La periodista Magaly Medina mostró un informe en su programa Magaly TV, la firme sobre la vida de lujos que lleva la hija de Melissa Klug y Abel Lobatón, y afirmó que vive de los canjes, pues a cambio de publicidad en Instagram, para una marca o servicio, la joven evita pagar por ello. Magaly Medina no dejó pasar estos hechos y arremetió contra ella.

Magaly Medina se refirió a la hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón, como la chica ‘canje’, alegando que ella ha celebrado cada cumplemés de su hija gracias a los canjes que ha hecho con diversas marcas a cambio de publicidad y sin pagar un solo centavo.

Asimismo, se refirió a la celebración que hará la hija de Melissa Klug por el primer año de su hija, pues estaría planeada una fiesta a base de intercambios de decoración, bocaditos, globos y demás.

“ El baby shower, el bautizo, el mes, los dos meses, las zapatillas, la ropa, la comida, el buffete, el marido, el perrito, todos reciben su canje. Se ha convertido en un gran negociazo ”, señaló Magaly Medina.

Foto

La indignación de la señora Medina fue tanta que no dudó en decir que hasta el mozo que estuvo presente en su baby shower era parte de canje .

“¡Hasta el mozo!, pobrecitos los mozos. ¿Cómo no les va a pagar por un canje? Por un agradecimiento, porque eso tiene un costo, no es barato realizar un baby shower, un bautizo con todos los adornos, la escenografía, las flores, los tragos, no es barato, pero sí todo lo tiene por canje. Así, ahorita se va a casar por canje porque si no le cuesta nada...”, dijo Magaly Medina.

La joven madre siempre está posteando en su cuenta de Instagram productos o servicios que ella usa a diario. Hace tan solo unos días, su pareja, Jonathan ‘Youna’ Horna, agradeció a un cirujano por haberle realizado una lipomarcación en el abdomen.