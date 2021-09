La voz senior: Tony Succar y su madre encienden el escenario al cantar juntos “Quimbara”

En la reciente edición de La voz senior, Tony Succar recibió una emotiva sorpresa de su madre, quien se presentó en las audiciones. Tras este conmovedor momento, ambos armaron la fiesta en el programa al interpretar juntos el tema “Quimbara”.

Doña Mimi llegó desde Miami para visitar a su hijo; por ello, en complicidad con la producción del espacio de Latina, apareció en el escenario del reality de canto para hacer gala de su impresionante talento. Al terminar su presentación, el percusionista fue al encuentro de su mamá para agradecerle y dedicarle unas tiernas palabras.

“No me lo esperaba cuando me llamaron para La voz senior. Yo siempre decía: ‘Wao, cuánto quisiera que mi mamá pueda participar en algo porque es importante siempre honrar a nuestros padres y cumplir (sus sueños). Mami, yo soy tu réplica, gracias por venir”, expresó Tony Succar con la voz entrecortada.

Tony Succar vivió un emotivo momento durante La voz senior. Foto: Latina

Tras ello, el también productor musical y su progenitora pusieron a bailar a los entrenadores del programa al cantar uno de los temas más emblemáticos de Celia Cruz.

Sin embargo, al finalizar el show, la mamá de Tony Succar se declaró fan de Eva Ayllón desde hace mucho tiempo, y reveló que siempre quiso tener la oportunidad de cantar junto a ella. De ese modo, la cantante criolla cumplió su deseo e interpretaron juntas una de sus canciones más recordadas: “Que somos amantes”.

Al ver esta escena, el percusionista no pudo evitar conmoverse y rompió en llanto mientras disfrutaba de la presencia de su madre en el programa.