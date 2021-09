La Casa Blanca se contacta con Nicki Minaj para informarle sobre las vacunas

Nicki Minaj ha sido muy clara: no se vacunará contra la COVID-19, por lo menos no en un futuro cercano. En su cuenta de Twitter la rapera dio sus motivos para no inocularse, a pesar de que en Estados Unidos sobran dosis.

Los comentarios de la artista causaron tanta controversia que la Casa Blanca se enteró y tomará acción al respecto.

No se vacunará sin mayor investigación

El lunes, Nicki brilló por su ausencia en el MET Gala. Uno de los requisitos para asistir al evento era estar inoculado contra la COVID-19, tener una prueba reciente con un resultado negativo, y usar mascarilla adentro del museo.

La rapera acudió a Twitter para dar a conocer el motivo de su inasistencia: su falta de vacuna.

“Quieren que te vacunes para el Met. Si alguna vez me vacuno, no será para em Met. De repente una vez que sienta que he investigado lo suficiente. Estoy trabajando en eso ahora. Por mientras, mis amores, cuídense”, se puede leer en el tuit.

La rapera esclareció por qué no asistiría a la gala del MET. Foto: captura/Twitter/Nicki Minaj

Además, la rapera contó la experiencia que habría tenido un amigo de su primo en Trinidad y Tobago:

“Mi primo en Trinidad no se vacunará porque su amigo la recibió y se volvió impotente. Sus testículos se hincharon. Su amigo se iba a casar en unas semanas, ahora la novia canceló la boda. Solo recen por esto y asegúrense de estar cómodos con su decisión, no que los hayan presionado a hacerlo”, tuiteó.

Esta información fue refutada por el ministro de salud del país caribeño, quien señaló que la información que dio Minaj era una “falsa denuncia”.

Nicki habría desinformado a sus seguidores de Twitter. Foto: captura/Twitter/Nicki Minaj

Respecto al uso de las vacunas, el Dr. Hernán Ramos Romero, gerente central de Seguros y Prestaciones Económicas de EsSalud, ha precisado que estas no alteran el ADN de las personas, no contienen componentes electrónicos, magnéticos ni tecnológicos, y solo generan anticuerpos. Además, una persona que ha tenido COVID-19 también debe recibir el producto de inmunización.

La doctora Claudia Matos, gerente de Medicina Complementaria, ha negado que las vacunas puedan ocasionar la muerte. Remarcó que sí pueden provocar efectos adversos leves y pasajeros, como dolor, hinchazón y enrojecimiento en la zona donde fue la inyección. También rechazó que la dosis provoque infertilidad.

Asimismo, la OMS precisa que “solo un pequeño porcentaje de personas vacunadas” contrae COVID-19. Informa también que estas “proporcionan una excelente protección contra la enfermedad grave y la hospitalización contra la variante delta, así como contra otras variantes de preocupación”.

Reacciones del gobierno

La primera persona en comentar acerca de las declaraciones de Minaj fue el doctor Anthony Fauci, el principal epidemiólogo de los Estados Unidos. Indicó a través de CNN que “no hay evidencia” que respalde lo que dijo Nicki en sus tuits.

Cadenas televisivas informaron que la Casa Blanca se había puesto en contacto con la rapera tras sus declaraciones. Le habrían ofrecido hablar con médicos para que resuelvan todas sus dudas referentes a la inmunización contra la COVID-19. Nicki confirmó haber recibido esta llamada con sus fanáticos. Aseguró que piensa aceptar la oferta del gobierno y agradeció su actitud.

La Casa Blanca comunicó lo siguiente: “Como ha ocurrido en otras ocasiones, hemos ofrecido organizar una llamada entre Nicki Minaj y uno de nuestros doctores para que le responda las dudas que tiene sobre la seguridad y la efectividad de las vacunas”.

Estas llamadas son parte de, como describe USA Today, una campaña agresiva de relaciones públicas que aspira a enfrentar los mitos que circulan alrededor de las vacunas, y combatir la desinformación sobre su efectividad y lo seguro que es su uso.