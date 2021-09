Gorillaz confirma colaboración con Bad Bunny: “Es talentoso y no importa lo que piensen”

Confirmado. Bad Bunny grabó una canción con Gorillaz y dicha colaboración se estrenaría próximamente. Así lo anunció el vocalista de la banda virtual más famosa del mundo, Damon Albarn, en entrevista con Warp.

El músico contó que viajó hasta Jamaica para reunirse con el trapero caribeño y se mostró encantado ante su personalidad y talento musical. Él precisó que el tema será parte de su segundo disco como solista, The nearer the fountain, more pure the stream flows.

“Lo que amo de Gorillaz es que puedo traer a quien quiera, ¿sabes? (...) Estuve en Jamaica recientemente y grabé una canción de Gorillaz con Bad Bunny , eso es algo emocionante para el próximo año”, dijo el líder de la agrupación sobre la fecha en que sería lanzado.

“Es la primera canción que he hecho de este nuevo proyecto. Aún no sé (exactamente) cuándo saldrá ni cómo lo vamos a lanzar, pero la terminamos y es... más o menos es una canción de reggaetón”, añadió.

El vocalista no fue ajeno a las críticas que le llueven constantemente a Bad Bunny por el contenido de sus letras y, en ese sentido, fue puntual al mencionar que solo hace música con quien puede hacer cosas buenas.

“Fue fantástico trabajar con él, es un tipo muy talentoso. No me importa lo que la gente piense, siempre estoy haciendo lo que considero que pueda generar música grandiosa”, señaló.

Gorillaz ha colaborado con agrupaciones de talla mundial como Snoop Dogg, Elton John, Roberth Smith, entre otros. Así también, innovó en nuevos sonidos mezclando ritmos como el soul, rock y rap.