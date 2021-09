Gisela Valcárcel sobre Janet Barboza: “Yo creo que es una persona muy inteligente”

La conductora de ‘Reinas del show 2’, Gisela Valcárcel, realizó un en vivo a través de su Instagram y sorprendió a sus fanáticos al defender a Janet Barboza de las críticas. Esto debido al comentario de los detractores de la conductora de ‘América hoy’.

Es así que la conductora de televisión Gisela Valcárcel mostró su apoyo a Janet Barboza al justificar su forma de hacer comentario en el programa matutino América hoy. Por eso, sentenció que “Janet no es la más odiada, es quizás la más polémica. Muchas cosas que dice, las dice muy claramente, y no quiere ganarse el aplauso, y a mí me gusta. Yo creo que Janet es una persona muy inteligente, es una persona muy instruida”.

Por otro lado, Gisela Valcárcel reprochó la comparación de Janet Barboza con un ‘mono con metralleta’ diciendo: “No creo que Janet sea un mono con metralleta. ¿Saben a quiénes se les dice mono con metralleta? A quienes disparan a todos lados sin saber qué hacen, al absurdo, a esos se les llama así, pero yo no considero que Janet sea eso, para nada. He conversado con ella hoy día, y créanme, mis respetos”.

Janet Barboza renovó contrato con la productora de Gisela Valcárcel, GV Producciones, después de reunirse en un restaurante junto a la mamá de la conductora Ethel Pozo y el productor general Armando Tafur. Allí ocurrió el famoso encuentro con Magaly Medina, quien también se encontraba almorzando en el mismo lugar.

Como se recuerda, el programa matutino es conducido por Ethel Pozo, Melissa Paredes, Janet Barboza, Edson Dávila y Christian Domínguez, quienes acaban de renovar un año más de contrato con la productora de Gisela Valcárcel.