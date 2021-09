Giancarlo Scarpati y expareja de Shirley Cherres protagonizan pelea en Máncora

Giancarlo Scarpati y José Manuel Pando, expareja de Shirley Cherres, se volvieron a ver en las playas de Máncora y protagonizaron una fuerte gresca. Magaly TV, la firme presentó en su programa imágenes de la pelea que tuvieron.

Ambos iban a agarrarse a golpes, pero fueron retenidos por los asistentes al lugar. En lo difundido se vio que el influencer le lanza un vaso con alcohol al joven. En otro clip, se le ve recibiendo un puñete.

“ Tú tienes una denuncia mía. Respétame, papito, respétame ”, se le escucha decir al personaje hacia su atacante.

En otro momento, dio declaraciones sobre lo sucedido. “De la nada él vino a quererme empujar”, precisó.

La denuncia de Giancarlo Scarpati a Pando a inicios del 2021

Giancarlo Scarpati realizó una denuncia contra Pando en enero del 2021. En aquel momento, el joven aseguró que fue víctima de violencia sexual por parte de la expareja de Cherres junto a sus amigos.

El acusado se defendió de los hechos, y a través de una transmisión en sus redes sociales dejó su versión de lo acontecido. “No le he hecho nada, todo es mentira. Esa noche yo he estado ahí una hora y me fui”, alegó.

Así también, dijo que los golpes se los dio accidentalmente en una de las aceras de la vía pública. “¿No han visto los videos donde está tirado en el piso?”, agregó.

No es la primera denuncia que afrontó José Manuel Pando. Él también fue denunciado por la porrista en diciembre del 2020. Ella lo acusó de haberla agredido física y verbalmente.

“Llega este señor a las 9 de la mañana, estuvimos ahí forcejeando. Me golpeó, me amenazó, amedrentándome con un arma blanca. Era la rabia, la impotencia por la que no podía pedir ayuda”, relató la bailarina a Magaly TV, la firme.