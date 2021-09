Gabriela Herrera sobre comentarios en Reinas del show 2: “A mí me da igual lo que me digan”

La joven bailarina Gabriela Herrera, quien pasó de ser compañía de los artistas a principal, aseguró que no siente ventaja por su profesión y revela detalles de cómo está siendo la experiencia en un reality televisivo. Todo eso declaró en una entrevista luego de su última participación en la segunda temporada de ‘Reinas del show’.

La joven de 21 años, Gabriela Herrera, cuenta que desde su primera gala han intentado bajonearla, pero ella le resta importancia. “A mí me da igual lo que me digan, me resbala, estoy bañada en aceite de bebé, en todos los aceites ja ja ja”. Asimismo, asegura que no está pendiente del apoyo de sus compañeras, sino que hace todo por y para el público.

Por otro lado, la bailarina peruana Gabriela Herrera de ‘Reinas del show’ afirma que lo que las personas ven en televisión no lo es todo y que hay más. “Los televidentes no saben lo que pasa internamente en algunos programas, no me estoy refiriendo a ‘El gran show’ ni nada de eso, sino en diferentes programas que he estado y ven el tema de mi personalidad.”. En pocas palabras, Gabriela confesó que las apariencias engañan y los televidentes no pueden ver cómo son en realidad los personajes a través de la pantalla por algunas actitudes.

Finalmente, Gabriela Herrera sentenció que ella no siente tener ventaja por su carrera como bailarina profesional debido a que hay competidoras que dan la talla: “Brenda (Carvalho) es bicampeona y esa pista la conoce como el pan de cada día. Además, siempre baila Axé que la mantiene en ritmo, te da energía y resistencia. Isabel (Acevedo) también es campeona en diferentes pistas, Diana (Sánchez) ha estado dictando clases desde Estados Unidos”. Razón por la cual no presta atención a lo que digan.