Flavia Laos no descarta reconciliarse con Patricio Parodi: “El futuro es incierto”

Pese a que su relación amorosa con Patricio Parodi llegó a su final, la actriz Flavia Laos afirmó que seguirá compartiendo momentos con la familia de su expareja.

La también influencer se pronunció por primera vez para Magaly TV, la firme. Ella se defendió de quienes la critican por seguir saliendo con las hermanas del chico reality. Mencionó que no tiene problema alguno porque aún siente cariño por ellas.

“(Sus hermanas) son mis amigas. ¿Por qué tendría que alejarme de su familia? ¿Por qué cuando uno se separa tiene que cortar palitos con todos? Le tengo mucho cariño a él y a su familia. Que esté con él o no, no va cambiar mi relación con su familia, jamás, no soy ese tipo de persona”, respondió la intérprete de la telenovela Princesas.

Al ser consultada sobre si volvería a retomar su relación con Patricio Parodi, Flavia Laos no descartó reconciliarse con él. “El futuro es incierto. Por ahora, estoy tranquila sola y estoy enfocándome en mí y en mis proyectos”, agregó la actriz.

Patricio Parodi habla de su vínculo con Luciana Fuster

En medio de los rumores de un posible romance entre Patricio Parodi y Luciana Fuster, el integrante de Esto es guerra aclaró que continúa soltero.

“He aprendido que no tengo que darle explicaciones a nadie porque estoy soltero, puedo hacer lo que quiera. No voy a gastar mi tiempo explicándole a cada persona (...) no hay que engañar al público, no puedes soltar información sin pruebas, sin base alguna”, expresó el modelo para América espectáculos.