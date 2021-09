EEG: Patricio y Luciana protagonizan apasionado beso en nuevo avance de La Academia

La última edición de Esto es guerra ha dejado con la boca abierta a todos sus seguidores luego del nuevo avance mostrado de La Academia. En este corto clip se logra apreciar nuevos rostros y un candente beso protagonizado por Luciana Fuster y Patricio Parodi.

En las imágenes presentadas por la producción y los conductores del programa se logra ver a los integrantes del show al mismo estilo de la serie Élite de Netflix. Asimismo, participantes como Korina Rivadeneira o Angie Arizaga aparecen en este avance a pesar de que la venezolana recién ingresó a la competencia.

Sin embargo, el momento que causó más sorpresa entre los televidentes fue el beso entre Patricio Parodi y Luciana Fuster casi al final del spot. Ambos se vieron muy apasionados a pesar de que en los días anteriores negaron por todos lados tener algún tipo de relación.

De esta manera, Esto es guerra generó más expectativa entre sus seguidores y anunció que este lunes 20 emitirá el primer capítulo de La Academia. Asimismo, todo indica que veremos más de una relación durante los episodios de esta esperada producción.

Patricio Parodi y Luciana Fuster sorprendieron en el último avance de "La Academia".

Ducelia increpa a Allison Pastor en Esto es guerra

La última edición de EEG también tuvo un momento picante entre Ducelia y Allison Pastor en medio del programa. La participante le increpó a la bailarina por no haber participado de los retos, a lo que la esposa de Erick Elera respondió con todo.

“Hoy me vacuné y no pensé que me iba a afectar mucho. Estoy un poquito bajoneada”, afirmó. “Pero Allison, esto es EEG, no El gran show. Tienes que adaptarte a las reglas”, replicó Ducelia Echevarría.