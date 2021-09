Ducelia increpa a Allison Pastor en EEG: “Si no puedes hacer nada, vete a tu casa”

A menos de una semana del ingreso de Allison Pastor a Esto es guerra, la ‘guerrera’ ya ha sido protagonista de enfrentamientos con sus compañeros, como se vio en la edición de este viernes 17 de setiembre, cuando sostuvo un tenso intercambio de palabras con Ducelia Echevarría.

La conductora Johanna San Miguel preguntó dónde se encontraba la ‘guerrera’, pues no la había visto desde que inició el programa.

Como justificación, Allison Pastor señaló que este día se había aplicado la vacuna contra el coronavirus (COVID-19).

“Hoy me vacuné y no pensé que me iba a afectar mucho. Estoy un poquito bajoneada”, afirmó.

“Pero, Allison, esto es EEG, no El gran show. Tienes que adaptarte a las reglas”, replicó Ducelia Echevarría.

Visiblemente fastidiada, la interpelada dijo que eso no tenía nada que ver.

No obstante, la ‘combatiente’ continuó indicándole que debió prever sus tiempos para llegar a tiempo al programa. “Si no puedes hacer nada, mejor vete a tu casa”, le recomendó.

“Si tú quieres hacer show, conmigo no lo vas a lograr”, respondió molesta Allison Pastor.

“¿Cuál show? Aquí a todos (se aplican) las reglas por igual”, contestó a su vez Ducelia Echevarría.

Después de preguntarle si a ella la habían vacunado, Allison Pastor se limitó a afirmar: “Conmigo no vas a tener show, Ducelia. Dedícate a competir”.

Sin embargo, la discusión entre ambas se extendió luego de que la ‘combatiente’ aceptara el reto de enfrentarse la siguiente semana a Allison Pastor, quien negó haberla retado.

El Zar acusó a Johanna San Miguel por burlarse de su forma de hablar

Tras el enfrentamiento entre los Guerreros México y Esto es guerra, se generaron diversas polémicas. Una de ellas fue lo dicho por Carlos Alberto Aguilar “El zar”, quien se encargó de locutar y en criticar la actitud de Johanna San Miguel.

“Johanna insistentemente se burló de la forma de hablar de nosotros y eso a mí sí me pareció ofensivo tener ese tipo de aptitudes. La burla de Johanna a la forma de como hablamos los mexicanos reiteradamente, eso es una falta de respeto”, sostuvo.