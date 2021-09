Drake Bell confiesa por qué se declaró culpable por delito contra menor de edad

Rompió su silencio. El actor Drake Bell, conocido por su papel en la serie Drake y Josh, confesó por qué se declaró culpable en junio pasado, cuando fue denunciado de haber cometido delitos de abuso sexual contra una menor de 15 años.

A través de un video publicado en Instagram, el artista reveló que el juicio comenzó hace tres años y que el estado de Ohio comprobó finalmente que las acusaciones eran falsas.

Comenzó aclarando a sus fans que jamás radicó en México y que no pasó la noche en una celda como se especuló en algunos medios internacionales.

“La mayoría de las noticias que han escuchado recientemente son completamente falsas y erróneas. Siento que se merecen y les debo una explicación. No cambié mi nombre. Aunque me encantaría, nunca me he mudado a México, nunca he sido residente o ciudadano de México. No tengo pasaporte mexicano. No me arrestaron, no fui a la cárcel”, expresó.

Jared Drake Bell es un actor, cantautor y músico estadounidense de 35 años.

Contó que ahora se encuentra tranquilo junto a su familia. “Ha sido un período de tres años, a través de una investigación de cada afirmación falsa que se ha hecho. Y no soy yo quien les está diciendo que las afirmaciones son falsas, pero el estado de Ohio ha probado que las afirmaciones son falsas. Si estas afirmaciones fueran remotamente ciertas, mi situación sería muy diferente. No estaría aquí en casa con mi esposa y mi hijo. Pero dicho esto, no soy perfecto, y cometo errores”, agregó.

Sin embargo, cabe recordar que el actor se encuentra en su hogar porque fue sentenciado por la corte de Cleveland con dos años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario. Ante esta medida, la denunciante pidió al juez y a la corte a cargo que Drake recibiese la sentencia máxima, ya que ella sufrió acoso desde que tenía 12 años.

Sobre su versión de los hechos, Drake Bell aseguró que hablaba por chat con la fan que lo denunció, pero sin saber su edad. Cuando supo su edad, según el actor, decidió cortar la comunicación.

Drake Bell fue arrestado en Cleveland a inicios de junio y se le asignaron cargos por un sucesos que ocurrieron en el año 2017. Foto: Instagram

Afirmó que solo tuvo contacto con la joven a través de mensajes de texto y además precisó que no se le acusó de hacer algo físico o sexual. Incluso, negó haberle enviado imágenes íntimas.

“Esta persona siguió viniendo a los shows y pagando por los meet and greets, mientras yo no sabía que era la misma persona con la que me estaba comunicando en línea y de eso me declaro culpable ”, continuó. “ Fueron mensajes de texto imprudentes e irresponsables. Quiero dejar en claro que no hubo imágenes sexuales, nada físico entre esta persona y yo ”, sostuvo.

“Cuando me presentaron un acuerdo de culpabilidad, debido a los mensajes, sentí que esta era la mejor manera de terminar con esto rápidamente, y para que todos los involucrados pudieran seguir adelante... Y que así yo volviera a hacer lo que amo, y eso es hacer música para ustedes”, finalizó el artista.