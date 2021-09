Billie Eilish sobre sus miles de seguidores: “Me resulta muy extraño tener fans”

La joven estadounidense Billie Eilish, conocida por romper esquemas a través de su música, está a puertas de cumplir 20 años y habló de sus fans y carrera musical en una entrevista. Es ahí donde comentó lo inexplicable que es entender que tiene tantos seguidores pendientes de cada cosa que hace en su vida.

Billie Eilish celebra el éxito de su segundo álbum discofráfico y agradece el apoyo de sus miles de fanáticos. Foto: Instagram de Billie Eilish.

Luego del lanzamiento de su segundo disco llamado Happier than ever y la gran acogida que ha tenido a nivel internacional, la cantante Billie Eilish mostró su asombro sobre la cantidad de fanáticos que ha alcanzado: “Me resulta muy extraño tener fans, la verdad, y creo que eso se debe a que hace nada yo era uno de ellos y, de repente, la gente empezó a mirarme como si yo estuviera en un pedestal. Me sigue pareciendo muy raro porque sigo sintiendo que soy una ‘don nadie’”.

Asimismo, la artista aseguró que, aunque a veces no entiende todo lo que sus fans hacen por ella, su trabajo es por y para ellos y es muy consciente de no sentirse superior ante nadie. Sus palabras exactas fueron: “Solo hago música y estos chicos y chicas que me escuchan... Es que soy como ellos y me siento identificada con ellos y siempre tendrán mi apoyo. Pero que sean mis fans no hace que sean inferiores a mí o a cualquier otra persona”; mostrando, de esa forma, humildad y respeto por sus seguidores.

Cabe resaltar que Billie Eilish es de origen estadounidense y, por ende, su idioma natal es el inglés; sin embargo, esto no ha sido un obstáculo para que colabore con músicos españoles como Rosalía, con quien tiene una canción.