Paula Manzanal revela que es amiga de David Guetta y la invitó a sus reuniones: “Es superhumilde”

Paula Manzanal conversó con las panelistas de América Hoy a través de una videollamada desde España. La exparticipante de Reinas del show dio detalles de sus nuevas amistades y su cercanía con el famoso DJ David Guetta.

La modelo reveló que es amiga del músico francés y que él la invitó a reuniones en Ibiza. Tras escuchar esto, Ethel Pozo, Melissa Paredes y Janet Barboza le preguntaron cómo lo conoció.

“ Él es superhumilde. Una de mis amigas trabaja con él ahora. Todos los días hace eventos en Ibiza”, dijo la joven, quien ha decidido rehacer su vida en España.

En redes sociales, Manzanal compartió fotos y videos de cómo disfruta su soltería en Europa y de las nuevas personas con las que se relaciona, entre ellos conocidos modelos y personas cercanas a artistas musicales de talla mundial.

En otro momento del enlace, Paula mostró su nuevo hogar en la isla española y reveló el precio de la renta, cuyo valor asciende a 3.000 euros.

“Me quería comprar departamento en Perú, pero preferí no invertir ahí. Preferí invertir en España, donde voy a vivir ”, contó la influencer.

Paula Manzanal decide mudarse a España

Paula Manzanal ya había mencionado anteriormente que prefiere vivir en el extranjero. Tras su salida de Reinas del show, la joven habló de esta decisión.

“Vivo en España desde hace tres años, allí estoy radicando. Si me encuentro con Fabio, no descarto qué pueda pasar, quizá podríamos volver, tendría que verlo para ver cómo me siento. Él ahora está solo, no tengo nada que reclamarle, hace su vida”, comentó.