Paula Manzanal asegura que olvidó a Ignacio Baladán: “Ni me acuerdo de su cara”

Paula Manzanal estuvo como invitada en la reciente edición de Amor y fuego, donde aseguró que ha borrado de su vida a Ignacio Baladán. Todo inició cuando Gigi Mitre contó que el uruguayo recientemente había oficializado su romance con una chica a tan solo semanas de estar saliendo y le recordó que a ella nunca la presentó como su enamorada.

“ Ignacio Baladán ha oficializado a una ‘gringa’ en solo semanas, algo que, lamentablemente para ti, no lo hizo . ¿Qué opinas de Ignacio y su nueva ‘galana’”, sostuvo Gigi; ello causó el desconcierto de la modelo.

Tras este comentario, Paula mencionó que no tiene ningún tipo de contacto con el popular ‘Chocolatero’.

“No tenía ni idea, hace tiempo que no sé nada de él, y la verdad es que es mejor. Ya se me había olvidado su nombre. Le deseo lo mejor”, dijo entre risas.

Asimismo, aseveró que ha superado a Ignacio. “Yo creo que me hizo un amarre, pero ya está superado. Yo creo que me hizo el amarre porque nunca me había pasado algo así”, comentó.

Sin embargo, Gigi Mitre deslizó que ella estaría ‘despechada’ porque es el primer chico que no la formalizó.

“¿No será que es el primero que te ‘chotea’?”, consultó.

“No, porque él también estaba detrás mío, así que yo no lo considero como que me ha ‘choteado’, ya ni me acuerdo de su cara” , sentenció Manzanal.

Al escuchar esta respuesta, Rodrigo González y Gigi Mitre estallaron en risa y dijeron que el rostro de Ignacio Baladán es inolvidable.