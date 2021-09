Nicolas Cage asegura que no planea dejar la actuación: “Ha sido como un ángel de la guarda”

Nicolas Cage dijo amar el cine y aseguró que no tiene la intención de abandonar la actuación en un corto periodo. La estrella de Hollywood conversó con Entertainment Weekly para hablar de su amor por el séptimos arte.

Allí, fue consultado sobre si ha pensado en pasarse al retiro luego de haber revelado que quería “tomarse un descanso” para recargar energías.

“No, no, no. Eso no puede pasar. Hacer lo que hago en el cine ha sido como un ángel de la guarda para mí y lo necesito ”, respondió el protagonista de Ghost rider.

“Estoy más saludable cuando trabajo, necesito un lugar positivo para expresar mi experiencia de vida y el cine me lo ha dado. Así que nunca me voy a retirar”, agregó.

En otro momento de la entrevista, bromeó sobre la cantidad de cintas en las que actuó. “Me gusta trabajar y es saludable, soy feliz cuando trabajo”, aseveró el artista.

Nicolas Cage ha participado de decenas de películas durante las tres últimas décadas. Algunas de ellas son Snake eyes, Cara a cara, La Roca y Leaving Las Vegas. Esta última le valió un Oscar de la Academia.

El actor protagonizará el western The old way. Por otro lado, se interpretará a sí mismo en la producción The unbearable weight of massive talent.

Nicolas Cage contrae matrimonio con Riko Shibata en Las Vegas

Nicolas Cage se casó este 2021 con su novia Riko Shibata, de 26 años, a quien conoció hace un año.

Medios como Daily Mail y TMZ mostraron imágenes de la unión que se realizó el pasado 16 de febrero en una ceremonia íntima.