Este jueves 16 de setiembre, Nick Jonas celebra su cumpleaños número 28. A lo largo de su carrera ha tenido mucho éxito tanto en el mundo del canto como en la actuación. Además, los medios naciones como internacionales estuvieron pendientes de su vida amorosa.

El cantante estuvo con famosas como Miley Cyrus, Selena Gomez, Kate Hudson, pero quien robó su corazón al final fue Priyanka Chopra, con quien se casó en el 2018.

Nick Jonas y Miley Cyrus

La primera celebridad con quien se le relacionó fue con Miley Cyrus, cuando ella grababa Hannah Montana. Ellos tuvieron un romance a sus cortos 13 años. Nick y sus hermanos fueron los teloneros en la gira de Miley llamada Best of both worlds. Aunque no estuvieron por mucho tiempo, cuando la pareja terminó, a través de sus letras musicales se enviaban indirectas.

Nick Jonas y Selena Gomez

El integrante de los Jonas Brothers mantuvo un breve romance con Selena Gomez hace más de 10 años. En una entrevista a BBC radio, la cantante reveló que tuvo su peor cita con el cantante. Ambos caminaron en el Central Park, pero no de la mano, sino con siete metros de distancia entre ambos.

Nick Jonas y Kate Hudson

Cuando el cantante tenía 23 años se le vinculó sentimentalmente con Kate Hudson, actriz que le llevaba 13 años. “Tuvimos una increíble conexión como dos seres humanos que admiran cosas el uno del otro y ven algo en el otro que es bello”, contó a la revista Complex.

Nick Jonas y Priyanka Chopra

La pareja lució por primera vez en la alfombra roja en la Gala del MET del 2017. Desde entonces, no se han separado. Aunque se llevan diez años de diferencia, ello nunca fue un problema. En el 2018, a través de sus redes sociales anunciaron su compromiso.

La pareja se casó en el 2018 y a través de sus redes sociales compartieron diversos momentos del evento. Foto: Instagram / Nick Jonas

