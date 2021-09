Laurita Pacheco revela que le diagnosticaron artrosis y le recomendaron no tocar el arpa

Laurita Pacheco atraviesa momentos difíciles luego de ser diagnosticada con artrosis. En recientes declaraciones a Mujeres al mando, la arpista peruana dio detalles de su estado de salud y por qué esta enfermedad le afecta en tocar el instrumento musical.

La artista reveló que fue al médico hace aproximadamente un mes y este le recomendó dejar el aparato de cuerdas.

“ Hace un mes fui al doctor y me dijo que tenía artritis y artrosis. Tengo de todo, imagínate. Y lo que me dice el doctor es que no debo mover los dedos”, relató al programa de entretenimiento.

No obstante, la exparticipante de El artista del año se niega a dejar el instrumento que le abrió las puertas al arte mundial.

“No dejaré de tocar el arpa y si tengo que quedar así, yo me moriré en mi ley hasta el final”, agregó.

Laurita Pacheco sobre su situación ante falta de agua

El corte de agua en San Juan de Lurigancho continúa afectando a cientos de miles de personas por varias semanas y Laurita Pacheco es una de ellas. La falta del servicio básico hizo que su negocio casi se paralice.

“Todos los días a primera hora venimos acá a traer agua para cocinar los alimentos (...) Es complicado para los negocios porque nosotros tenemos que priorizar la limpieza, los alimentos y preparación con mucho cuidado”, dijo la cantante en un reportaje de Magaly TV, la firme.

“Lo que son negocios de comida como el mío, se trabaja con mucho cuidado, requiere mucho de la necesidad de agua. No hemos cerrado ni un solo día porque nos hemos esmerado mucho en buscar el agua”, añadió.