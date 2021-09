La pareja de artistas Kimberly Flores y Edwin Luna atraviesan un momento difícil, luego de la participación de la modelo en el programa reality La casa de los famosos, emitido por televisión mexicana. En vista del escándalo propiciado por los medios, han salido a la luz diferentes opiniones de otras estrellas cercanas al programa, entre otras figuras de tierras aztecas. Por ello, en esta nota aprovechamos para contar cómo se conoció la pareja, en qué momento surgió el amor y qué está sucediendo ahora con los esposos.

¿Cómo se conocieron Kimberly Flores y Edwin Luna?

La historia de Kimberly Flores y Edwin Luna comenzó cuando el cantante estaba de gira por Guatemala, según sus propias palabras. Ahí, trabajaron juntos en un evento donde se tomaron fotos, platicaron y se pidieron sus redes sociales para volver a colaborar en un futuro proyecto.

Historia de amor de Kimberly Flores y Edwin Luna

Luna contó en una entrevista que volvió a Guatemala (en donde la conoció) y aprovechó para llamar a la modelo. “Fíjate que voy para Guatemala y quiero conocer el país”, fueron las palabras que le dijo a quien sería su futura esposa. Ante la petición, Flores aceptó acompañarlo, llevándolo a lugares como la Antigua, en donde poco a poco la pareja empezó a congeniar más y la química se fortaleció en gran manera.

“Ahí empezamos a convivir y la verdad me encantó su forma de ser, tenemos muchas cosas en común. Hicimos clic luego, luego; empezamos a platicar muy rápido de cosas que hemos vivido los dos porque somos de la misma edad” , mencionó el cantante.

Edwin Luna y Kimberly Flores

Cuando el noviazgo ya estaba formado, los enamorados dieron a conocer de manera pública que estaban esperando a su primera hija, Giana. Así, en julio de 2019, volvieron a difundir que se casarían en la ciudad natal del mexicano. Monterrey sería el lugar donde la pareja quedaría unida en matrimonio.

¿Por qué hay un conflicto entre Kimberly Flores y Edwin Luna?

Kimberly Flores y Edwin Luna han tenido problemas en su relación de esposos debido a la participación de la modelo en el reality de televisión mexicana La casa de los famosos, donde se le involucró con el participante Roberto Romano.

En un principio, Luna defendió que su esposa no había hecho nada que él viera como algo que pusiera en peligro su relación. Incluso manifestó que cuando su esposa saliera de “La casa de los famosos”, la unión entre ambos saldría fortalecida. Sin embargo, cuando Edwin acudió hace poco a las instalaciones de Televisa y le pidió que saliera del programa en ese momento, sus palabras dieron a entender que sí estaba pasando algo.

“No midió el daño que las acciones de su esposa le podrían causar a sus hijos” , expresó el cantante en una entrevista con Héctor Sandarti cuando acudió al show. También manifestó que sus hijos estaban pasando por un mal momento académico y psicológico. Además, afirmó que había bajado 10 kilos en medio de todo esto.

¿Por qué Kimberly Flores salió de La Casa de los Famosos?

Ante la repercusión que tuvo el hecho en los medios mexicanos sobre el presunto acercamiento entre Kimberly Flores con Roberto Romano en La casa de los famosos, su esposo Edwin Luna acudió al programa para que su pareja se retire del reality.

“ Tú me pediste algo cuando entraste aquí, me pediste que cuidara a mis hijos y ya no puedo. Escúchame, todos hemos visto todo, no dormimos, bajé como 10 kilos. Pero es que tú no sabes cómo está afuera. Me dio un ataque de crisis hace dos días, Amalia me tuvo que calmar” , manifestó el cantante de Monterrey.

Posteriormente, y como se ha visto tanto en medios como en las redes sociales de la modelo, la pareja se ha reunido con sus hijos en la ciudad natal de Luna. Flores subió a su página de Instagram un video con imágenes de ella junto a su esposo que muestran el paso de su relación con su embarazo y matrimonio. Asimismo, se ha visto en sus stories fotos de un viaje y de sus anillos de compromiso.

Kimberly Flores y Roberto Romano

Durante el desarrollo de La casa de los famosos, Kimberly Flores fue vista en actitudes podrían indicar algo más que una amistad entre ella y Roberto Romano. Los gestos entre ambos dieron bastante de qué hablar a los medios mexicanos.

Kimberly Flores y Roberto Romano en La casa de los famosos

Finalmente, todo terminó con Luna acudiendo al programa y la posterior salida de su esposa del reality para evitar mayores problemas.