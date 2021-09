Luego de retirarse del programa La casa de los famosos (LCDLF), la modelo guatemalteca Kimberly Flores remeció las redes sociales en diversas partes del mundo, ya que explicó el motivo de su salida del reality mexicano. Actualmente, la figura de 32 años posee casi dos millones de seguidores en Instagram y sus publicaciones sobrepasan las 50.000 interacciones.

Kimberly Flores en La casa de los famosos

El 18 de agosto del 2021 se anunció a Kimberly como una de los 16 participantes que, a través de LCDLF, buscaba obtener el gran premio de 20 mil dólares. Durante su paso por la competencia, Flores tuvo un enfrentamiento para recordar.

En uno de los capítulos, Alicia Machado, actriz venezolana que también participa en el reality show de Telemundo, le expresó a Roberto Romano, otro concursante, su incomodidad por la actitud y falta de colaboración de Flores en las labores diarias de la casa. Esto provocó que ambas se sentaran a discutir sobre sus diferencias dentro de la competencia.

¿Qué pasó entre Kimberly Flores y Edwin Luna?

Kimberly Flores y el cantante mexicano Edwin Luna se casaron el 27 de julio del 2019. Ya en LCDLF, se transmitieron imágenes que vinculaban a la influencer con el actor mexicano Roberto Romano. Esto no solo causó conflictos dentro del programa, sino también fuera de las cámaras.

El 10 de septiembre, mismo día en el que Flores renunció al reality, Luna se acercó a las instalaciones donde graban la competencia para que su esposa se retirara de allí. Sin que la vean salir, la modelo tomó la decisión de no seguir más en el reality show y terminó dirigiéndose a un aeropuerto con Luna de regreso a Monterrey.

¿Por qué Kimberly Flores salió de La casa de los famosos?

“Quiero notificarles que debido a una situación personal, Kimberly se ha ido de La casa de los famosos. Les quiero aclarar que no es nada que no tenga solución. Son situaciones que ella necesitaba resolver”, dice la voz de ‘La Jefa’ en un salón junto a los participantes de LCDLF. Todos se miran sorprendidos. Algunos se reúnen en una habitación para hablar sobre el hecho y otros se quedan en la sala mientras rumorean sobre lo sucedido. Al final, todos saben que una de sus compañeras más polémicas ya no compartirá esa aventura con ellos.

En una entrevista con el conductor de televisión Héctor Sandarti, Edwin Luna afirmó que, a causa de la aparición de Kimberly Flores en el programa, él y sus hijos no dormían e, incluso, tuvo una crisis nerviosa.

Por su parte, la influencer reapareció en las pantallas de Telemundo para contar que su prioridad y su trabajo será estar con su familia. Además, lamentó haber participado en La casa de los famosos.

Kimberly Flores y Roberto Romano

Durante su estadía en el reality, Flores también protagonizó momentos de romance. Las imágenes del programa muestran escenas donde la modelo y el actor mexicano Roberto Romano tuvieron algunos acercamientos. Entre ellas, se observa que el joven masajea la espalda de la figura televisiva. En otra se ve a ambos conversando entre risas sentados en una cama de la casa.

Kimberly Flores y Roberto Romano juntos en La Casa de los Famosos

Al enterarse de que Kimberly salió del programa, Romano discutió con sus demás compañeros los supuestos motivos de la salida de la modelo. Sin embargo, todos acordaron que no se podía especular frente a las razones personales que habrían influenciado en dicha decisión.