Karol G protagoniza su primera portada en la revista Billboard

Karol G sorprendió a sus seguidores al publicar unas impactantes fotografías vistiendo un camisón de pijama blanco, las cuales se hicieron virales a los pocos minutos de estar en Instagram. Estas imágenes son parte de la nueva edición de la revista Billboard, donde la intérprete de “Tusa” será la protagonista.

Karol G viste un camisón de encaje blanco con escote en el pecho. Foto: Instagram

Su retrato fue elegido para ser la portada del mes de septiembre, edición que se titula “The Next Latina Queen”, “La próxima reina latina ”, convirtiéndose en la primera portada de Billboard para la artista.

“Todo empieza con soñar las cosas, trabajarlas mucho y darle tiempo a Dios y al universo para que pasen cuando tengan que pasar”, escribió Carolina Navarro, mejor conocida como Karol G.

Asimismo, agregó: “No tengo afán, todo me lo disfruto exactamente cuando llega. Mi primera portada de Billboard. ¡Qué ilusión! ”

Esta es la primera vez que la artista aparece en la portada de Billboard. Foto: Instagram

Algunas figuras colombianas que felicitaron a la cantante en redes fueron: Carmen Villalobos, Elianis Garrido, Marcela Mar y Sebastián Yatra, pero además también estrellas internacionales se alegraron de su flamante logro, es el caso del DJ Tiesto y Sofía Balbi.

Karol G se encuentra ahora en una etapa en la que se mantiene enfocada pura y exclusivamente a la música, algo que se logra evidenciar en sus redes sociales, y que le otorga muchísima satisfacción.

Karol G emocionada por el éxito que tienen sus conciertos

El Bichota Toour 2021 inicia en octubre de este año con una serie de conciertos en Estados Unidos. No obstante, la gira tiene como destino final a Colombia.

Los conciertos del 4 y 5 de diciembre se llevarán a cabo en Medellín y, a pesar de la lejanía de las fechas estimadas, las entradas ya se agotaron en su totalidad. La cantante recibió esta noticia con mucha emoción, por lo que no pudo evitar romper en llanto mientras agradecía a sus fans.

“Yo he estado todo el día así porque no me dio tiempo ni de celebrar el primer sold out cuando ya tenemos el segundo sold out, así que solo puedo decir que los que van a ir la vamos a pasar impresionante”, se le escuchaba decir a la artista urbana en sus historias de Instagram.