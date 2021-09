Nicola Porcella impresionó a amigos y seguidores al dedicar un emotivo mensaje, a través de su cuenta de Instagram, a su hijo Adriano. En este, reveló sus deseos de regresar a su país natal.

“ Te extraño como no te imaginas. No hay día que no me levante pensando en dejar todo y volver ”, escribió Nicola Porcella en la red social.

No obstante, el chico reality aseguró que el esfuerzo de estar laborando en México tendrá una “recompensa”: “Sé que todo esfuerzo tiene una recompensa y la vamos a tener. Hoy dejo la vida por ti para que siempre te sientas orgulloso. Te amo, hijito hermoso”, se lee en la historia de Nicola.

Nicola Porcella quiere foto con Pedro Aquino y este le responde: “Para la próxima”

Aprovechando su estadía en México, el modelo decidió ir al estadio Azteca para ver el partido de Club América, al que pertenece el futbolista Pedro Aquino. Sin embargo, Nicola no pudo encontrarse con el futbolista.

Minutos después, Pedro Aquino comentó la foto publicada por el exconductor escribiendo lo siguiente: “ Saludos, mi hermano (...) Para la próxima, hermanito ”.

Nicola afirma que no estará en Lima para revancha con Esto es guerra

A través de su Instagram, el peruano que reside en México reveló que se perderá este encuentro entre los integrantes de Esto es guerra y Guerreros México.