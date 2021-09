La cantante Katty Portella, conocida como Flor de Huaraz, volvió a los reflectores y no precisamente por anunciar un nuevo tema musical, sino por comentar sobre su divorcio con su expareja, el ‘Gringo Karl’ (Carl Enslin), y el supuesto romance que mantiene con un joven de Venezuela llamado Junior Marcano, que es 32 años menor que ella.

La artista se presentó en el programa de Andrea Llosa el último domingo para aclarar los temas pendientes con Enslin. También presentó a Marcano, quien aparentaba ser más que su amigo, ya que la halagó como si fuera su novia.

El martes 14 fue Magaly Medina la que invitó a Flor de Huaraz a su set para una entrevista, y nuevamente la artista asistió acompañada por el joven llanero. Ya en el programa, la presentadora leyó el expediente policial de la nueva pareja de la cantante, donde se afirmaba que él tenía una denuncia por extorsión y por pertenecer a una banda criminal.

¿Quién es Junior Marcano?

Marcano tiene 26 años y en los últimos días se hizo conocido por ser el supuesto nuevo novio de Flor de Huaraz. En sus redes sociales dice ser también un cantante.

Según sus versiones, se conocieron en 2018 y empezaron a compartir su pasión por la música, luego de que la artista anunciara su separación del ‘Gringo Karl’ y su deseo de comenzar a retomar su carrera.

Junior compartía fotografías junto a Katty y muchos empezaban a especular que mantenían un romance. Fue recién en el programa de Andrea LLosa donde ambos dijeron que tendrían una relación sentimental, pero al salir del lugar, la cantante negó que esto fuera real.

Junior Marcano, acusado de extorsión

Durante la entrevista que hizo Magaly Medina salió a la luz el pasado de Marcano, del que Flor de Huaraz dijo desconocer. Según la documentación que presentó la conductora, el joven tenía problemas con la justicia, ya que fue denunciado por extorsión.

Al escuchar la acusación, la cantante argumentó que recién se había enterado, mientras que su novio intentó dar explicaciones. Momentos después tuvo una discusión con Magaly y se fue del set.

Magaly Medina presentó el antecedente policial del Junior Marcano Martínez, pareja venezolana de Flor de Huaraz

Junior Marcano y el enfrentamiento con Gringo Karl

La primera aparición en televisión de Junior Marcano fue en el programa de Andrea Llosa, donde tuvo actitudes agresivas con el popular ‘Gringo Karl’.

“Flor es una gran mujer. Me gusta compartir muchos momentos con ella. Soy feliz con ella. No quería hacerlo. Desde que la conocí, hace tres años, estaba muy triste. Estaba muy decaído por todo lo que le había pasado, estaba bastante bajoneada sentimentalmente. Me han contado cosas muy privadas, que ese señor es un sinvergüenza”, comentó el joven.

Ante ello, Carl Enslin le respondió y ambos tuvieron un cruce de palabras. Minutos después, el acompañante de Flor de Huaraz se levantó del asiento para ir contra el sudafricano.

Flor de Huaraz Gringo Karl

Junior Marcano y el enfrentamiento con Magaly Medina

En el episodio de Medina, Flor de Huaraz fue consultada si sabía del antecedente de su novio. “No, ahorita me acabo de enterar”, respondió la artista mostrándose sorprendida.

El joven intentó dar explicaciones, pero fue interrumpido por la conductora de televisión e invitado a retirarse del set.

“No sé por qué no trajiste toda la historia completa para que tu público lo vea. Aquí todos somos importantes, a mí no me faltes el respeto de esa manera, señora Magaly... Sí, me voy a ir, no sé si tú te vas a ir (a Flor de Huaraz), te espero acá”, dijo el joven antes de retirarse del set de Magaly TV, la firme.