Flor de Huaraz llama ‘insolente’ a Magaly Medina en fuerte discusión y se va del set

Luego de que su novio haya sido retirado del set de Magaly Medina, la cantante Flor de Huaraz se enfrentó a la conductora en una acalorada discusión.

Todo empezó cuando la presentadora de Magaly TV, la firme le volvió a mostrar el documento de la denuncia por extorsión que mantiene su pareja, el joven venezolano Junior Marcano.

Flor de Huaraz le reclamó que lo haya botado de su programa y aseguró que le había faltado el respeto a ambos. “Ayer me has faltado el respeto a mí y a Junior Marcano. Lo trataste de la peor manera. Dale la oportunidad de que hable. Él tiene una familia, tiene una mamá, yo también tengo una familia”, expresó la artista.

En seguida, Magaly Medina minimizó al novio de la intérprete por no ser conocido en el mundo artístico . “¿Quién diablos es Junior Marcano, por favor? (…) Yo respeto a quién me guarda respeto y a él yo no lo había llamado acá. Es un joven que tiene antecedentes, deberías abrir los ojos”, sostuvo.

La cantante llamó “insolente y malcriada” a la conductora por la actitud que mostró . “¿Entonces me vas a botar ahora, porque me estás diciendo ‘ándate’. Ahora, tú no me vas a decir cómo me tengo que comportar... ¿Ves lo malcriada que eres, lo insolente que eres?”, agregó.

Luego, la figura de ATV defendió al ‘Gringo Karl’, quien también estaba presente en el programa. “Me parece tierno que una persona reconozca sus errores. Él está recordando los momentos bonitos”, dijo.

“Entonces, quédate con su ternura, para qué me llamas. ¿Tú sabes lo que este hombre me ha hecho?”, le respondió indignada Flor de Huaraz.