Flavia Laos y hermanas de Patricio Parodi se reunieron para cenar juntas

Flavia Laos se dejó ver junto a las hermanas de Patricio Parodi en un restaurante. A través de sus redes sociales, la influencer sorprendió a sus fans al mostrarse junto a las jóvenes mientras disfrutaban de una cena.

La influencer, quien está distanciada del capitán de los ‘guerreros’, pasó la tarde al lado de las gemelas. A través de Instagram, mostraron fotos y videos del encuentro.

La actriz se mostró sonriente mientras grababa el clip y disfrutaba de unos tragos con las hermanas del competidor de EEG. “Miren con quién estoy por aquí, después de tiempo. ¡Wow, salud, amigas! ¡Cheers!”, se escucha en las instantánea.

La protagonista de Ven, baila quinceañera mantiene una gran amistad con familiares de Parodi desde hace varios años.

Flavia Laos celebra su cumpleaños en Miami

La actriz y modelo recibió sus 24 años en la ciudad de Miami sin la compañía de Patricio Parodi, de quien se separó semanas atrás tras varios años de relación.

La joven mostró en redes sociales cómo fue su agasajo en Estados Unidos y dijo que lo consideró como “el mejor de toda su vida”.

“La he pasado superbién. Mis amigas son lo máximo, me han organizado todo aquí. Todos los días tenía un plan y el día después de mi cumpleaños me organizaron una fiesta en un bote: llevaron DJ, jetskis y todo. Era sorpresa, yo no tenía ni idea”, contó durante un enlace con En boca de todos.

Era un gran yate. Se pasaron, nunca me habían hecho una sorpresa tan bonita en mi vida. Me he sentido superquerida, recibí muchísimos saludos. Ha sido uno de los mejores cumpleaños porque lo he celebrado al máximo, como una fiesta patronal“, añadió.