Yamile tras lanzar “Historia real”: “Debería haber más apoyo y exposición a artistas locales”

Yamile es una de los tantos artistas que buscan resurgir en la industria musical peruana. Aunque no es un camino fácil, cada vez son más los jóvenes que se aventuran a ingresar a la escena con nuevas ideas, propuestas e incluso nuevos sonidos.

La mencionada cantante decidió incursionar en la música profesionalmente durante la primera etapa de la pandemia y ya cuenta con varios temas dentro de su repertorio como “Quiéreme”, “Nicotina”, “Tú” y “Carlos”. Incluso ha hecho colaboraciones internacionales con el dúo ecuatoriano Rocko y Blasty.

Algunos días atrás se estrenó su último single llamado “Historia real”, el cual contó con la participación de importantes referentes de industria musical nacional como Paulo César Morales, que trabajó anteriormente con Deyvis Orosco y Maricarmen Marín; además de Pedro Luis Pacora, ex director musical de Gian Marco.

Sus primeros pasos en la música

El camino de Yamile en el mundo del arte comenzó cuando aún era una niña. A la edad de seis años llevó clases de canto, baile, teatro musical. Años después estudió maquillaje en Buenos Aires.

Sin embargo, su más grande sueño era ser mochilera y viajar por el mundo, lo que la llevó a dejar su anterior empleo para visitar un país latinoamericano poco antes del cierre de fronteras por la crisis sanitaria.

“Cuando regresé al Perú me di cuenta que no tenía trabajo y todos los planes se me cambiaron de un momento para el otro. Fue ahí donde me di cuenta que la vida me estaba diciendo ‘ya no huyas más de tu propósito, que es mostrar tu música’. Así inicié mi proyecto”, dijo en conversación con La República.

La intérprete reveló que en este tiempo ha experimentado algunos episodios complicados al reflexionar sobre su futuro en la música.

“Pienso que es la incertidumbre de no estar segura si vas a triunfar o si estás en el camino correcto. Los músicos apostamos por la pasión que tenemos y a veces esto puede ocasionar inseguridades o frustraciones cuando las cosas no salen como deberían”, precisó.

Según comentó Yamile, esta situación también se ve influenciada por el poco apoyo que se le da a los nuevos aspirantes en la industria.

“Aquí hay muchísimo talento, mucho potencial. Sí pienso que debería haber más apoyo y exposición para los artistas locales , deberían darle más fuerza a eso. Nos fijamos mucho en el producto del exterior y no nos damos cuenta de que aquí hay muchos artistas talentosísimos”, agregó.

Sobre su estilo, Yamile aseguró que no desea enfocarse en solo un género y busca diversificar su propuesta para sus seguidores. En los singles que ha lanzado se aprecian influencias del pop, latin, e incluso de la cumbia: “Mi estilo es superdiverso porque me gusta experimentar. Con mi productor siempre le damos vuelta a las canciones porque siempre pueden salir mejor”.

“Historia real”: su última canción inspirada en una decepción amorosa

El último tema de Yamile se estrenó el último 10 de setiembre a través de las plataformas digitales y ya cuenta con miles de reproducciones en YouTube. La joven artista compartió con La República algunos datos sobre esta producción musical y confesó que se inspiró en una pasaje de su vida amorosa.

“‘Historia real’ es una canción que escribí en un momento en el que estaba supervulnerable. Se trata de un amor que no pudo ser, que a pesar de que ambos tenían esas ganas, al final no eran el uno para el otro pese a que ambos se querían. Es una historia súper triste, pero con los sonidos que se le agregaron en producción salió un single muy tropical y con esta onda bailable”, expuso.

El video de la canción fue grabado durante uno de los viajes que realizó junto con su enamorado a México. A pesar que no lo tenían planeado, un lugar turístico del país azteca los inspiró y animó a efectuar las diferentes escenas del clip.

“Fuimos a Miami a vacunarnos y luego de eso fuimos a México con mi enamorado. Él es videografo y siempre lleva todo su equipo. Hicimos este video en Holbox, una isla impresionante, queríamos hacer algo superbonito y creo que lo logramos; a pesar de que fue muy complicado y aunque no era barato (el destino), hicimos el esfuerzo”, agregó.

Yamile tras lanzar “Historia real”: “Debería haber más apoyo y exposición a artistas locales”. Foto: captura YouTube

En camino a lanzar su primer álbum

Yamile ya se encuentra enfocada en alcanzar uno de sus más grandes objetivos: lanzar su primer álbum. Luego de trabajar en sus primeros singles, la cantante ya piensa en grande e incluso ha expresado su deseo de colaborar con cantantes peruanos.

“Pronto me gustaría sacar mi primer disco y también me gustaría hacer una colaboración con algún artista local. Estamos viendo con mi equipo de trabajo quién podría ser, pero creo que hay un montón de potencial en el Perú, así que muchos entrarían en la evaluación. De hecho, una colaboración es algo que está en mis planes”.