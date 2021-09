Yahaira Plasencia tras ser captada con Nesty: “Estoy soltera y tranquila”

Este miércoles 15 de setiembre, el programa de Amor y fuego difundió imágenes de Yahaira Plasencia junto Nesty, cantante y expareja de Mayra Goñi. Ante ello, los conductores se comunicaron con la salsera para aclarar las polémicas y responder sobre el vínculo sentimental que tiene con el cantante cubano.

En el video que emitió el programa de espectáculos, se vio a la interprete de “Y le dije no” con diversos familiares y amigos en un departamento en San Isidro, donde también estaba Nesty. En la grabación se observa que el cantante abraza del cuello y le da besos en la mejilla a Yahaira. Esta acción aumentó los rumores de un posible romance entre los dos.

“Hay una amistad super linda, pero este domingo fue cosa del momento… Todos fuimos al departamento de un amigo, todo estábamos tranquilos”, mencionó.

Luego de ello, Gigi Mitre y Rodrigo González, le preguntaron a la salsera por Pancho Rodríguez con quien también se le había vinculado anteriormente. “Estoy soltera, no tengo ningún tipo de relación con nadie. Estoy tranquila y no tengo por qué darle explicaciones a nadie. Yo no quiero meter a Pancho Rodríguez para nada porque es un amigo”, respondió.

Asimismo, esta no es la primera vez que se le ha vinculado sentimentalmente a los dos cantantes, ya que desde varios meses, en las redes sociales evidenciaban haber tenido un acercamiento.

