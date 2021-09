Xoana González se compró un departamento gracias a lo ganado en Onlyfans

Xoana González reveló con emoción la compra de su propio departamento con el dinero que ha estado ganando en la plataforma OnlyFans.

En el reportaje que emitió Magaly TV, la firme, la modelo argentina presentó su nueva adquisición y el lugar donde está ubicado. En el informe, también se dio a conocer que el nuevo hogar de la joven está valorizado en 250.000 soles y que tiene un área de 40 metros cuadrados.

“ Es una buena oferta y en el 2023 ya me mudaría ”, dijo la joven, quien en unos meses se alistará para mudarse con su esposo. “Si podemos vivir del porno toda la vida, yo feliz”, agregó la extranjera.

Xoana González sobre restricciones en OnlyFans

Xoana González y Javier Gonzáles se han vuelto famosos en la plataforma de videos explícitos, llegando a llamar la atención por el tipo de contenido que presentan.

A finales de agosto se dio a conocer que OnlyFans prohibiría su contenido sexual. Al respecto, se pronunció sobre esta noticia.

“Si no es OnlyFans, será otra plataforma. No me dan miedo los cambios, al contrario, esta es una oportunidad para salir de lo conocido y descubrir otro mundo. Nuestros seguidores aman nuestros videos y estoy segura de que nos seguirán a donde vayamos”, indicó en una entrevista con Trome.

“Mi plan es hasta el último momento seguir ofreciendo el mejor contenido en OnlyFans para todos mis suscriptores. Tenemos un mes y medio para escuchar ofertas sobre otras plataformas. Los que me siguen, saben que después de todo lo que me pasó, soy más fuerte y nada me asusta”, añadió.