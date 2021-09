Sheyla Rojas sobre su salida de Estás en todas: “Mucha gente me dio la espalda”

El último martes 14 de setiembre, Sheyla Rojas concedió una entrevista para Amor y fuego, en la que Rodrigo González y Gigi Mitre le hicieron varias preguntas sobre los últimos escándalos en los que estuvo envuelta.

Los conductores le recordaron cuando fue separada de la conducción de Estás en todas tras la polémica que se desató por la filtración de material privado. Ante esto, la ex chica reality lamentó haber salido abruptamente de América TV y confesó que dicha situación le afectó.

“ Fue muy fuerte lo que se dijo, mucha gente me dio la espalda, porque dudó de lo que se decía ”, dijo la exconductora en entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre.

“Una cosa es tener una conversación con mis hermanas, mi mamá o gente que no te va a traicionar y otra con gente que le da la vuelta a la situación y te pueden malinterpretar y eso es lo que me pasó”, agregó.

Asimismo, Sheyla Rojas aclaró que las conversaciones que mantuvo por WhatsApp fue en broma. No obstante, la difusión de dicho contenido le hizo mucho daño porque nadie le creyó.

“Mucha gente se vino en contra mía, mucha gente me dio la espalda y fue cuando aprendí en quién confiar. Yo era muy bromista y me bromeaba con el tema de interesada y solo me quedaba reírme, pero me di cuenta de que lo tomaron a mal ”, explicó.

Por otro lado, Sheyla Rojas confesó que en algún momento se sintió atraída por el futbolista Luis Advíncula, con quien fue vinculada sentimentalmente tras la filtración de una foto juntos.

“Pasó el tiempo y yo estaba soltera y nos comunicamos y pues la verdad sí, sí me gustaba, no lo voy a negar y aparte había un cariño de por medio, pero no se dio más”, dijo la modelo en Amor y fuego.