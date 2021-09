Pedro Moral no se quedó callado tras las recientes declaraciones de Sheyla Rojas emitidas para el programa de espectáculos Amor y Fuego.

La ex chica reality accedió darle una entrevista al medio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, en la que aclaró los rumores en torno a la relación que tuvo con Pedro Moral. Entre otras cosas, la modelo aseguró haberle prestado una elevada suma de dinero y que este aún no se lo ha devuelto.

Ante sus acusaciones, el empresario se mostró fastidiado y salió a desmentir lo dicho por su expareja en una entrevista para las cámaras de Magaly TV, la firme.

“Hace tiempo me buscan para responderle a Sheyla, pero yo no he querido hacerlo porque estoy en otra etapa de mi vida. Lo que sí me molesta es que salga a decir algunas cosas que no son verdad, como decir que le debo plata”, indicó.

“A mí nunca me ha apoyado nadie económicamente mas que mis padres cuando he sido chico, pero ella no apoya, no compra ni un caramelo, va a apoyarme a mí, ha salido a decir un montón de cosas que la verdad me han molestado bastante”, aseguró Moral.

El reportero del programa de Magaly Medina aprovechó para aclarar otras de las dudas sobre la mediática relación que protagonizaron ambos en su momento como el hecho de que Sheyla le cobraba por evento a Pedro Moral.

“Me cobraba 4.500 dólares por evento, hicimos tres, y el ultimo no pude pagarle completo porque los tres perdí y en total sumaron 10.000 dólares. O sea, se iba a casar conmigo y me cobraba 10.000 dólares por 3 eventos, que la gente juzgue”, sostuvo.