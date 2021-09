Pamela Franco revela que Christian Domínguez se interesó en ella hace más de 8 años

Pamela Franco y Christian Domínguez han demostrado ser una de las parejas más sólidas del espectáculo local, pues en medio de la polémica que suele generarse en torno al pasado amoroso del cumbiambero, ambos han sabido mantenerse más unidos que nunca. Además, el nacimiento de la pequeña María Cataleya fortaleció mucho más a los cantantes, quienes vienen disfrutando de su etapa como padres.

Recientemente, Christian Domínguez sufrió varias incomodidades en América TV por la presencia de sus exparejas Isabel Acevedo y Vania Bludau en el reality de baile Reinas del show, programa al que el artista fue invitado. Sin embargo, él evitó el contacto con ambas bailarinas.

Tras ello, Pamela Franco no se quedó callada y expresó su punto de vista sobre la situación. “Todos piensan que yo ando detrás de Christian, pero no, cuando alguien es para ti, lo es. Él está detrás mío eso me encanta (...) Christian me dijo que me había visto hace años, hace 8 o 9. Yo no me había dado cuenta de él, nos hemos cruzado, pero por cosas del destino, hasta que se le dio”, señaló.

Pamela Franco disfruta de su romance con Christian Domínguez. Foto: Pamela Franco/ Instagram

Además, la ex Alma Bella bromeó sobre el mito de los tres años de romance con el líder de la Gran Orquesta internacional. “Yo juego con eso, hubo un momento en que me sentí preocupada”, dijo entre risas para América Espectáculos. Bueno nosotros jugamos con eso, trato de vivir cada etapa de mi vida y de disfrutar”, añadió.

Pamela Franco también se refirió a Isabel Acevedo y sus recientes declaraciones sobre su pasado romance con Domínguez. “Cada quien se maneja como quiere, depende de la persona, más en este ambiente. Está expuesto su pasado y hasta su futuro”