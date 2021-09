Maricarmen Marín emocionada por avance de su embarazo: “¡Por fin salió un poquito de pancita!”

Maricarmen Marín atraviesa un feliz momento en su vida, pues se encuentra a la espera de su primera hija con el productor televisivo Sebastián Martins. Tras varias semanas de ausencia en Mujeres al mando, la cantante retornó renovada al set de Latina y mostró con emoción el crecimiento de su vientre.

“¡Y llegó el día! Por fin salió un poquito de pancita”, escribió en su perfil de Instagram, como leyenda de una serie de imágenes en las que posa muy alegre en su programa matutino.

Maricarmen Marín anunció su embarazo a mediados de julio de 2021. Luego de varias semanas de especulaciones, la ex Agua Bella usó sus redes sociales para revelar que estaba embarazada y ya había pasado el primer trimestre de gestación.

¡Sí, seré mamá! Quiero compartir con ustedes la mejor noticia de mi vida; dentro de mí laten dos corazones. Un amor bonito en mi tiempo perfecto”, escribió en su publicación, donde también mostró una imagen de su ecografía y prueba de embarazo.

Maricarmen Marín ya cumplió 25 semanas de embarazo y lo celebró con un tierno post de Instagram, donde mostró su avanzado embarazo. Foto: Maricarmen Marín / Instagram

“Tu papá y yo te esperamos con los brazos abiertos, para entregarte nuestra energía protectora. Existe para ti una estrella muy alta que cuidará tu andar. Te espero al otro lado de mi cuerpo para susurrarte al oído el gran poder que tienes”, continuó la famosa de 38 años.

Además, agradeció a sus fieles seguidores por su preocupación y respetar su silencio mientras decidía contar de su nueva etapa. “No veía las horas de poder compartirlo con ustedes. Hoy mi doctor me dio el ok para reincorporarme a mis actividades y aquí me ven emocionada”, finalizó.