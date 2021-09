Magaly retira de su set al novio de Flor de Huaraz: No tengo paciencia para chiquitos malcriados

Magaly Medina y Junior Marcano Martínez, novio de 26 años de Flor de Huaraz, protagonizaron un tenso momento en el último bloque de Magaly TV, la firme, este martes 14 de setiembre.

La conductora de televisión presentó los antecedentes policiales del joven venezolano y reveló que tiene una denuncia por extorsión. El extranjero se puso a la defensiva luego de que le leyeran su expediente.

“Yo solamente quería mostrarle estos papeles a ella (que denunciaban delito de extorsión), tú todavía no eres importante, en espectáculos no”, dijo la figura de ATV.

En efecto, Junior le pidió respeto y arremetió contra la productora y la producción por haber mostrado en vivo el parte policial sin dejarle justificar el por qué de los cargos.

“No sé por qué no trajiste toda la historia completa para que tu público lo vea. Aquí todos somos importantes, a mí no me faltes el respeto de esa manera señora Magaly”, contestó el joven de 26 años.

“ No tengo paciencia para soportar chiquitos malcriados, gracias de que no te invité a ti. Anda no más ”, reaccionó Magaly Medina.

Flor de Huaraz presenta su nuevo novio en Andrea

Flor de Huaraz y el ‘Gringo Karl’ se vieron cara a cara en el set de Andrea. La cantante folclórica asistió al programa con su novio de nombre Junior Marcano Martínez.

“Lo que pasa es que yo la vida no la tengo comprada. Yo soy feliz con él y él es feliz a mi lado. Si a él le gusta estar conmigo, bienvenido. Para mí no hay ningún problema”, dijo la artista.