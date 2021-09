Ivana Yturbe y Beto da Silva celebran el baby shower de su hija

Ivana Yturbe y Beto da Silva enternecieron las redes sociales al mostrarse imágenes del baby shower que han organizado para celebrar la llegada de su primera niña.

Brunella Horna mostró fotos y videos de los preparativos y aprovechó en dar detalles de la íntima reunión. En las instantáneas se le ve a la exintegrante de Esto es guerra con un vestido blanco.

Publicación de Brunella. Foto: captura/Instagram

Por su parte, el futbolista de César Vallejo asistió con una elegante camisa y pantalón negro.

La modelo luce un avanzado estado de embarazo, tras confirmar que está a la espera de su bebé al lado del deportista a finales de mayo.

“¡No saben lo felices que estamos de poder compartir con ustedes esta linda noticia! He soñado toda mi vida con este momento y nos invade la emoción al saber que hay una vidita creciendo en mi barriga”, dijo en ese entonces Ivana Yturbe.

“Quiero contarles también que convertirme en mamá no ha sido nada fácil. Después de haber pasado por momentos difíciles y haber tenido una pérdida que me afectó mucho emocionalmente, llegué a pensar que este momento no llegaría. Pero confiando mucho en Dios, ¡llegó nuestro bebé!”, añadió.

Ivana Yturbe muestra su mural pintado en el Callao

Durante un reportaje de En boca de todos, Ivana Yturbe reaccionó con asombro al mural que vecinos del Callao le realizaron como homenaje. “Ya soy toda una chalaca”, dijo la ex chica reality.

“Ahora ya tienes tu dosis chalaca. Demuestra que tienes todo, que tienes sal, que tienes limón. Música, señor director, quiero verte. Suelta el chocolate”, le dijo Rondón, quien se encontraba en el set de televisión.